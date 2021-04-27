روجينا تصاب بجروح عميقة في الوجه وتُجري عملية تجميلية بسبب بنت السلطان..شاهدوا!

شارك الممثل الصاعد حسن أبو الروس صُورة جمعته بالنجمة روجينا والتي أعلن من خلالها إصابتها بجروح كبيرة في منطقة الوجه.

حسن أبو الروس علق على الصُورة بـ "خبر عاجل اصابة الفنانه العظيمه القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل اثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان و علي الفور تم نقلها الي المستشفي وتم اجراء 7 غرز تجميليه والغريب والغير متوقع انها بعد العمليه استكملت التصوير بكل براعه وجديه ووجها ينزف في المشهد والحقيقه وهذا كان درس لي انا شخصياً في التضحيه والاخلاص في العمل".

كما صرح مخرج العمل أحمد شفيق "إصابة روجينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروجينا للمستشفى للاطمئنان عليها، والحمد لله على كل شيء وألف مليون سلامة دعواتكم".

اصابه روچينا اثناء التصوير اليوم 😞 وتوجهنا انا والدكتور اشرف وروچينا للمستشفي للأطمئنان عليها الحمدلله علي كل شئ والف مليون سلامه دعواتكم Posted by Ahmed Shafik on Monday, 26 April 2021

أما مؤلف العمل فقد شارك منشور جاء فيه "قدر الله وما شاء فعل.. ألف سلامة عليكي يا روجينا.. الحمدلله على كل شيء.. إصابة روجينا أثناء التصوير والحمدلله خرجت من المستشفى".

الجمهور بدوره تمنى الشفاء للممثلة والتي عاودت تصوير العمل الذي تعمل عليه حالياً، وعلى الأغلب أنه مسلسل "بنت السلطان" الذي يُعرض حالياً وتحقق من خلاله نجاح كبير وكانت قد تصدرت من خلاله التريند عبر تويتر بسبب أدائها المميز.

قصة مسلسل بنت السلطان من بطولة روجينا

تجد الفتاة الشعبية عزة حياتها على المحك بعد وفاة والدها سلطان الذي كان أكبر تجار المخدرات في مصر تقسوا عليها الحياة وتجبرها على حياة لا تشبهها في شيء وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها يقع لها ما لم يكن بالحسبان ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه. العمل يضم نخبة من الوجوه من بينهم باسم سمرة، أحمد مجدي سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهرا.

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