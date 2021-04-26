شيماء سيف تقبل طفل قاصر بطريقة جنسية..واتهامات بالبيدوفيليا!

هجوم شرس تتعرض لها الممثلة المصرية شيماء سيف بعد تداول فيديو لها من أحد المسلسلات أظهرها وهي تقبل طفل قاصر بطريقة جريئة.

هاشتاق #شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا هو الترند الذي تصدر تطبيق تويتر ضمن تغريدات كان منها "خلصنا من ترويج الشذوذ جاء وقت ترويج البيدوفيليا ونفسهم الاشخاص اللي يدعمون الشذوذ بيصيرون هم يدعمون البيدوفيليا"...

وغرد آخر "انا بفهم شي واحد كيف اهل الطفل رضو انه يمثل هالدور واضح انه منحرج ومكسوف والشي اللي يصير مو برضاه كل هذا عشان الفلوس الله يلعن ابو الفلوس اللي تخليني احط طفلي بها الموقف القدْر"

وجاء في تغريدة أخرى "معقوله مافي حد صاحي منهم قال لا معقوله لا مخرج ولا كاتب ولا ممثل ولا منتج ؟ ليش دائمًا الاعلام العربي يطلع هالاشياء بس خايف يطلع بوسه شفايف من زوجين خايف يطلع حضن بس طراق وعنف والفاظ واساءه وعنصريه والحين بيدوفيليا"!

#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا !! معقوله مافي حد صاحي منهم قال لا معقوله لا مخرج ولا كاتب ولا ممثل ولا منتج ؟ ليش دائمًا الاعلام العربي يطلع هالاشياء بس خايف يطلع بوسه شفايف من زوجين خايف يطلع حضن بس طراق وعنف والفاظ واساءه وعنصريه والحين بيدوفيليا!

pic.twitter.com/lfk3EGGz6j — ♡ نــبــتـــه المليارديره ♡ (@l118r) April 26, 2021

طلاق شيماء سيف

بالحديث عن الحياة الشخصية للممثلة فقد ضجت الصفحات الفنية منذ أيام بخبر طلاق شيماء سيف من زوجها المنتج المصري محمد كارتر بعد حوالي السنتين والنصف من العلاقة بينهما. الخبر الصادم كانت الدلائل عليه إلغاء متابعة الثنائي لبعضه عبر تطبيق إنستقرام إضافةً إلى حذف الصُور التي تجمعهما معاً، وكانت أول رسالة من شيماء منشورًا شاركته عبر حسابها في إنستغرام والذي جاء فيه "كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال"!

بالحديث عن علاقة الثنائي، لم نسمع يوماً ببوادر خلاف بينهما للعلن وهو ما أثار الكثير من الأسئلة ما إذا كان موضوع الأولاد والخلفة هو السبب والذي كانت قد أجابت عليه الممثلة بطريقة كوميدية "أنا كان نفسي أخلف بس ملحقناش، وكان لسة صغير وبعد الخض ده كله وأنا مكنتش أعرف وقولت لو أعرف كنت أجلت الخض لحد ما نخلف"...قاصدة أن زوجها هو السبب بسبب المقالب التي ينفذها بها والتي سببت لها الخوف.

يذكر أن شيماء كانت قد تزوجت فى عام 2018 من المنتج المصري محمد كارتر، وأقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته روجينا، منى الشاذلي، دنيا سمير غانم وزوجها، أحمد زاهر.

للمزيد من قسم الترفيه:

زج اسم هيفا ماجيك في انفصال بلقيس فتحي عن زوجها

طارق العريان يهاجم أصالة نصري ويصفها بـ "الحشاشة" بطريقة غير مباشرة!

خبر وفاة صاحب قناة طيور الجنة بفيروس كورونا يغزو السوشال ميديا!