رويدا عطية تروي تفاصيل تعرضها للضرب من زوجها ورحلة الوصول إلى النجومية (فيديو)

حلت الفنانة السورية رويدا عطية ضيفة على برنامج "مع أو ضد" والذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس، وتحدثت خلال الحلقة عن المصاعب والمعاناة التي مرت فيها بعد أن تزوجت في سن صغيرة جدًا بعمر الـ17 عامًا، وحتى وصلت إلى النجومية والشهرة التي نالتها بعد مشاركتها في برنامج "سوبر ستار".

وفي التفاصيل، قالت رويدا أنها تزوجت رجلًا يكبرها بـ20 عامًا، وذلك أثناء فترة المراهقة حيث أنها رأته في وقتها بديلًا لأبيها المتوفي، على الرغم أن عائلتها كانت ترفض هذا الزواج، وتفاجأت فيما بعد بالمعاملة القاسية والضرب والإهانات والتعنيف الجسدي والمعنوي.

وعن مشاركتها في سوبر ستار، ذكرت أن زوجها هو من دفعها للمشاركة لتحقيق أهدافه المادية والاستفادة من صوتها، وأكدت أنها كانت تتعرض للضرب حتى في وقت مشاركتها في البرنامج، إلّا أنها تحدت كل الظروف واستطاعت أن تثبت وجودها وتكسب حب الجمهور بموهبتها.

وبعد مرور 3 سنوات على انتهاء البرنامج، قررت رويدا عطية الانفصال في عام 2006، وأغلقت الباب على كل ما كان يؤذيها جسديًا ونفسيًا، ووجهت في نهاية حديثها نصيحة لكل السيدات بأن لا تسمح لأحد بتعنيفها لأي سبب من الأسباب وشددت على أن كلمة "مطلقة" ليست كلمة معيبة بحق المرأة، وإنما قرار يجب اتخاذه في بعض الظروف.

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