ريان جيلر لـ شقيقة دنيا بطمة "إنتي شخصية سافلة ووقحة".. فيديو!

تعرض الشاب السعودي "ريان جيلر" لهجوم من قبل رواد السوشال ميديا على خلفية الفيديو المنتشر لـ شقيقة الفنانة دنيا بطمة والمدعوة سارة من اللايف الذي جمعهما والذي تطاولت فيه على الشعب العراقي بكلمات وصفة بـ النابية والخادشة.

وخرج ريان بـ فيديو اعتذر من خلاله للشعب العراقي لأنه لم يتمكن من تدارك الصدمة التي كان فيها من تعليقات سارة، وكشف أن سرعة البديهة خانته، كما أضاف أنه قطع علاقته بـ سارة وصرح "لا يشرفني صحبة شخصية سافلة، وقحة وقليلة أدب مثلها"، واستطرد أنها حاولت التواصل معه إلا أنه قام بحظرها من كافة تطبيقات التواصل الإجتماعي.

وأضاف ريان أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضدها، وأنه سوف يأخذ بحق الشعب العراقي الذي دعمه وقدم له يد العون على حسب وصفه، كما أنه قد أبدى إنزعاجه من الذين هاجموه مع أنه حاول إسكات سارة أثناء حديثها عن الشعب العراقي وعلق بـ "الله يسامحكم".

كما تحدث عن محاولتها لقلب الطاولة بعد أن صرحت سارة "أن الأمر مدبر منذ البداية وما هو إلا إستغلال شهرة من طرف ريان" ووصفها بـ "المريضة نفسياً"، وأن لا مصلحه له من فعل ذلك.



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