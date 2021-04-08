ريان جيلر يبارك لـ هند البلوشي طلاقها من علي يوسف بوصلة رقص..فيديو!

أخبار الممثلة الكويتية هند البلوشي والفنان العراقي علي يوسف ما تزال حديث الجمهور بعد سلسلة تصريحات أطلقها الأخير أمس عبر بث لايف من حسابه في إنستجرام.

ريان والذي كان أول من أعلن عن خبر زواج الثنائي منذ حوالي الشهر قرر أمس أن يوجه لـ هند وعلي التهنئة بمناسبة طلاقهما عبر حسابه في تطبيق سناب شات عن طريقة أغنية "مبروك" لـ رامي عياش. الجمهور الذي تداول الفيديو هاجم ريان بتعليقات مختلفة كان منها:

"مستحيل تصير مشكلة ومتدخل هسة انت شعليك بيهم"..وتابع آخر "استغفرالله هذا صدك ماعرف الواحد شنو يكًول عليه"..وجاء في تعليق أحدهم "هوا اول من بارك لهم الزواج و اول من بارك لهم الطلاق راعي واجب ما شاء الله".

بالعودة لـ علي يوسف كان قد أطلق تصريحات مختلفة ليلة أمس حول علاقته بـ هند، إذ أكد أنه لم يتزوجها والصُور المتداولة هي من فيلم سينمائي يجمعهما تم تصويره في تركيا منذ أشهر قليلة كما أضاف أنه في حال أنها زوجته كما تدعي فهي "طالق طالق طالق".

الشاب العراقي أضاف أن البلوشي هي السبب في تسريب الصُور لأنها كانت فقد على هاتفها الشخصي كما هدد قضائياً بعد أن تطرق الموضوع والشتائم لزوجته وأم ابنته الوحيدة المدعوة "زهراء"، وأيضاً أكد أنه سيرفع قضية على الإعلاميات اللواتي سخرن منه ومن عائلته.

هند إلى الآن لم تعلق على الموضوع مع أنها كانت أول أمس قد هددت علي في حال تطرق للموضوع أو تحدث عن علاقتهما أو حتى قام بنفيها، كما أنها خلال الفترة الماضية كانت تشارك رسائل بينها وبين علي وكانت أول من أعلنت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هند كانت قد وقعت في خلاف مع ريان والذي كان أول من نشر خبر زواجها، إذ أنها علقت بأنها متفاجئة من الأمر وكيف وصل الخبر له إضافةً إلى الصُور إلا أن الأخير قلب الطاولة عليها وأكد انها هي من سربت له الصُور وطلبت منه فضح الموضوع.

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