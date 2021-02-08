ريان جيلر يتناول جرعات مخدرة ويكشف عن السبب (فيديو)

روى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر قصته مع المرض الوراثي الذي يعاني منه ويضطره لتناول أدوية مخدرة.

وقال ريان عبر حسابه بسناب شات إنه يعاني من هذا المرض منذ فترة رغم أنه لا دخل له فيه، وكان بعض أصدقائه يستخدمونه كسلاح ضده عندما يحدث خلاف بينهم.

وأوضح أن دخل خلاف مع صديق له وحين الأخير في محاورته عايره بهذا المرض، واصفا من يستغل ألم الناس السخرية منه بالتافهين الذين يستحقون الشفقة.

وأكد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي أنه يسامح كل من تعرض له بالسخرية لأنه لم يعتاد مقابلة الإساءة بمثلها، داعيا لشفاء كل المرضى.

وجيلر، شاب سعودي بدأت شهرته بعدما عرض نفسه للتبني بسبب خلافاته مع أسرته، وفي أحد فيديوهاته، خرج باكياً في مقطع تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، يكشف فيه إنه يتعرض للإساءة من والده بشكل متكرر، وأنه يرغب في تدخل السلطات السعودية في الأمر وإنقاذه من هذا الوضع.

وفي وقت سابق أثار جدلا واسعا حين تمنى جيلر، وفاة والده في العام الميلادي الجديد ٢٠٢١، متهمه بالعقوق والظلم وسوء المعاملة.

ونشر جيلر مقطع فيديو على حسابها بسناب شات يتهم فيه والده بالعقوق وعدم تحمله مسؤولية أبنائه منذ إنجابهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يقم الأب بواجبه تجاه أولاده فهذا ينعكس بالسلب على الأبناء ويقابل الابن هذا بالإساءة والعقوق.

وقال جيلر في الفيديو "أمنيتي لهذه السنة الجديدة هو أن ربي يأخذ روح والدي الظالم ويريحني ويرح المظلومين منه، إلى رحمته، معتبرا أن هذه أهم أمنية له لرأس السنة".

واستشهد جيلر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤل عن راعيته، وتحدث عن تعرض للظلم والقهر والتقصير، مشيرا إلى أنه عندما عبر عن ما بداخله اتهم بإثارة الجدل والعقوق واخذوا حديثه مادة للتهكم والسخرية.

على الجانب الآخر خرج جيلر بمقطع فيديو جديد يرد فيه على التشبه بالفنان المصري محمد رمضان بعد واقعة البودي جاردات. قائلاً: "للأمانة ما أسمع اللي صاير مثل رئيس الدولة ما أطلع على السناب شات أرد على الأمور اللي تطلع عني وإشاعات وخطاب وبيان".



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