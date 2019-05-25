نانسي عجرم: "أصالة هاجمتني ولا أعلم ما هو السبب"!

حلت الفنانة نانسي عجرم يوم الجمعة، ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" والذي يذاع طيلة شهر رمضان على شاشة إم بي سي مع الإعلامي علي العلياني، وخلال الحلقة، ردت نانسي على هجوم الفنانة أصالة، والتي تحدثت عنها خلال برنامجها "صولا" وقالت أنها لا تحبها ولا تحب أغانيها.

وأكدت نانسي خلال المقابلة أنها ليس لديها أي خلافات مع أحد، وإنما علمت مثل البقية أن أصالة هاجمتها وقالت عنها "سلّالة" وشخصيتها متناقضة وتظهر بشكل مغاير وراء الكواليس، وقالت: " لا أعرف إن كانت أصالة قصدتني بحديثها في ذلك الفيديو أم لا، ولكني صراحة ليس عندي خلاف معها، قد تكون هي لديها خلاف معي، ولكني لا أعرف سبب نشوبه.

نانسي عجرم: لا أعلم ماهو سبب كلام أصالة عني .. وأنا أحب أغانيها.#مجموعة_انسان#نانسي_عجرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/heCFBCjwwJ — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتابعت نانسي أن آخر لقاء جمعها بأصالة كان في مهرجان موازين في المغرب، وتحدثا وقتها عن أبنائهما وعن الفن، وأنهت الموضوع بأنها تحب ما تقدمه أصالة وتحترمها فنيًا.

يشار إلى نانسي عجرم بعدما تم الحديث عن مهرجان موازين في المغرب، تحدثت عن واقعة رفضها للضيافة المؤلفة من تمر وحليب، وأكدت أنها لم تكن ضحية لحملة مقاطعة في المغرب بسبب تصرفها، ولم تكن تقصد أن تغضب الشعب المغربي.

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