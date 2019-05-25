الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تنتقد تكريمات "المهرجانات" لهذا السبب

انتقدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، التكريمات التي تعتمدها المهرجانات لبعض الفنانين، بمناسبة أعمالهم الرمضانية، مطالبًة إياهم بأن يكونوا صادقين في التريند ونسب المشاهدة.

وتابعت "الشعيبي" في برنامجها "فانوس هيونة"، الذي تقدمه عبر فضائية atv أنها لا تخص أحدًا بعينه، وتهنىء المكرمين على أعمالهم، لكن هناك شيء اسمه "التريند"، منوهًة أن السوشيال ميديا تحكم.

وطالبت بوجود لجنة تحكيم من التلفزيون أو المجلس الثقافي، تضم أشخاصًا موثوقًا بهم لتقييم الأعمال الفنية التي يتم تكريمها وتضع شاشة ترى أرقام المشاهدات ومن التريند الحقيقي قبل أي تكريم.

واستقبلت هيا الشعيبي، خلال الحلقة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها ابنتها الصغرى خلود، وكشفت عن عدم وجود زوجها أمين، معها لأن حرارته عالية ويحتاج لإجراء عملية جراحية في إصبعه.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: