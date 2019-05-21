ريم البارودي: لهذا السبب اعتمدت "لوك" جديد.. وتكشف عن مصير "قيد عائلي"!

ردّت الفنانة المصرية ريم البارودي، على وصلة الانتقادات التي تعرضت لها، عقب قص شعرها وتقصيره، مُبينة أنها لم تقص شعرها من أجل الموضة، أو عمل نيولوك لإظهارها جميلة وفاتنة.

وقالت "ريم"، لـ"البوابة"، إنها اضطرت لقص شعرها بهذا الشكل، من أجل أن يليق مظهرها مع مسلسل "قيد عائلي"، التي ستستكمل تصويره عقب عيد الفطر المقبل، حيث إنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل في شهر نوفمبر الماضي، واستكمل تصويره بعد العيد.

وأضافت أن مصفف الشعر المسؤول عن شخصيات المسلسل، يعمل على تجهيز أبطال العمل منذ عام مضى، وهو من رأى ضرورة في تغيير نيولوك شخصية "مروة" في مسلسل "قيد عائلي"، التي تؤديها البارودي.

جدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي، كانت قد نشرت فيديو لها، أثناء قص شعرها، عبر "استوري" حسابها على "إنستغرام"، والذي لاقى بعض الانتقادات من قبل متابعيها، الذين لم يعجبهم شكل "ريم" بعد النيولوك الأخير التي ظهرت به.

وتشارك ريم البارودي، في مسلسل "قيد عائلي"، بطولة الفنان عزت العلايلي، والفنانة بوسي، والتي تستكمل تصويره، وهذا المسلسل من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.

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