ريم نصري تشن هجوم على شقيقتها أصالة وتصفها بالشيطان!

ما تزال الخلافات قائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري وشقيقتها ريم نصري، رغم مضي أربع سنوات على انعقاد الصلح بينهما وانتشار العديد من الصور التي تجمعهما كدليل على علاقتهما الجيدة، لكن لا تصدق كل ما ينشر على مواق التواصل الاجتماعي.

شنَّت ريم نصري هجوم شرس على شقيقتها عبر حسابها الشخصي الخاص على مواقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورتين؛ الأولى صورة لتحليل DNAمكتوب عليها عبارة "هذه الغمامة البيضاء التي تعلو اللون الأحمر هي DNA يا سادة"، والثانية صورة لأصالة نصري تحتضن الإعلامية جيسيكا عازار في حفل زفافها من رجل الأعمال اللبناني محمد ضوفان.

وأرفقت ريم الصورتين بتعليق، جاء فيه: "زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيروا حسب مصالحه وصورته الشيطانية.. اللي بتظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك".

واعتقد البعض أن الحساب الذي نشر الصور هو حساب وهمي باسم "ريم نصري"، خاصة أن الأخيرة تمتلك حساب عام يضم آلاف المتابعين، إلَّا أن الإعلامي "أحمد الدرع" أكَّد أنه الحساب الخاص لريم وليس وهمي ومزيَّف.

وأضاف الدرع أن ريم شعرت بالغضب بعد تواجد أصالة في حفل جيسيكا عزارا بينما لم تأتي لزيارتها رغم أن منزلها يبعد عن الحفل شارعين فحسب، كما أنها رفضت حضور حفل زفافها أو نشر صورة لمباركتها عبر حسابها.

خلاف ريم نصري وأصالة نصري

يذكر أن خلاف الشقيقتين بدأ بعدما رفضت أصالة السماح لشقيقتها من خوض مجال الغناء مُعللة ذلك بالخوف عليها من ما يمكن أن تتعرض له من مواقف تمس كرامتها.

ومع بداية الأزمة السورية زاد الخلاف بين الشقيقتين بسبب موقف كل منهما من الأزمة، ووصفت ريم شقيقتها بالديكتاتورية والغصن المسموم من عائلة نصري وصرحت انها لاتستمع لأغنياتها لأنها تشعر بالاختناق استمرت القطيعة بينهما لحين وفاة شقيقهما أيهم عام 2015 حيث خفت وتيرة الخلاف بينهما.

وكشفت ريم بعد مدة انها انهت الخلاف مع أختها وأنها تحبها وتحترمها ولن تسمح لأي مخلوق بالمساس بشرفها واختلاق الأكاذيب وشتمها بأي شكل من الأشكال.

وفي نوفمبر 2016 عاد الخلاف بين الشقيقتن وذلك بسبب دعم أصالة للفنان المغربي سعد لمجرد في قضية التحرش، حيث وصفت ريم شقيقتها بالمنافقة.

وفي عام 2019، بدأت أصالة لتحضير لإطلاق ديو غنائي مع شقيقتها، يتمحور حول الأخوّة والروابط العائلية، بعد أن عادت المياه إلى مجاريها بينهما، بعد سلسلة خلافات طويلة دامت لسنوات، إنتهت بمصالحة، كان عرّابها شقيقهما "أنس"، إلَّا أن الأمور ساءت مؤخرًا.