شمس الكويتية مُتهمة بنشر الفسق والفجور… والسبب هذا الفيديو!

أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بشكل كبير بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن ملابسها على آثر تعليق أحد رواد السوشال ميديا.

الأمر بدأ بعد أن سألها أحد المتابعين "ليش تغيرتي؟ انتي حلوة وشخصيتك حلوة بس اللبس مو مستور"! الجواب كان سريعاً من شمس والذي جاء فيه "كيفي… أنا ألبس لنفسي أنا أحب ألبس مو مستور وأحب ألبس من غير هدوم...أحب لما أشوف رقبتي طالعة"...

وتابعت شمس "اذا مفكر اني أغريك فإنت غلطان… ليش أغريك وانت ¾ كرش كأنك سوبر ماريو...أنا ما أغري حد ولا شايفة حد من زينك ولا زين العالم".

الجمهور بدوره فتح الهجوم على شمس بتغريدات كان منها "الشرف غالي .. الشرف صعب لذلك لايتقنه التافهون .. بنات الحمايل يعرفن بأن الشرف رفعة دين ورفعة مقام .. الشريفه كالأميره جمالها في بهاء حياؤها .. والشرف طبع وسلوك خادمة الشريفه في بيتها لاتستطيع أن تردح مثل ردح هذه المشخصاتيه ، الشرف يا ساده هو عنوان للأدب والحياء والدين والأناقه والسمو . هذه المسكينه صادقه حين قالت أنها لن تدعي الشرف والحقيقه الأكيده أنها تعلم تماماً أنها لن تستطيع أن تدّعيه لأنه كما قلنا صعب ،، صعب وغالي .. جداً جداً . ولا يستطيع له إلا أهله"

وتابع آخر "نسينا شكلج اول في برنامج بعد سهار مع زاهي وهبي خفي علينا ي الليدي ديانا ترى الكل عارف شكلج قبل التعديل". وجاء في تعليق أحدهم "يبررون أفعالهم المشينه باتهام المحتشمات تهم باطله استغفر الله"... وتابع آخر "بتنشر الفجور عينك عينك"!

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