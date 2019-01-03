ريهام حجاج تنشر صوة تُثير فيها حيرة جمهورها.. هل تعمدت الأمر؟!

ريهام حجاج

نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج صورة عبر حسابها الخاص في إنستغرام اثارت من خلالها ضجة كبيرة وذلك بسبب قيامها بقص الشخص الذي التقطت معه الصورة حيث تظهر يده على خصرها.

وتساءل البعض عن هوية الشخص المُفترض أنها قامت بالتقاط الصورة معه، وعن السبب الذي دفعها للقيام بقصه من الصورة، فيما خمن عدد كبير أن يكون الشخص الذي حاولت ريهام إخفائه هو ارجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وأن حجاج تحاول عدم التعرض للهجوم او الانتقاد من قبل الجمهور ولذلك قررت حذفه من الصورة.

فيما رأى عدد كبير ان حجاج تعمدت إيصال رسالة مُعينة للجمهور تؤكد من خلالها الأخبار التي انتشرت عن وجود علاقة تجمعها برجل الأعمال محمد حلاوة بهذه الصورة المثيرة للجدل خصوصًا أنها لم تكن مضطر إلى نشرها، وأن هدفها الأساسي هو إثارة الجدل ولفت الانتباه وتأكيد علاقتها به.

يُشار إلى ان العديد من الأخبار كانت قد انتشرت عن زواج سري جمع بين ريهام حجاج وطليق ياسمين عبدالعزيز وبعد فترة من انتشار هذه الأخبار اعلنت عبدالعزيز عن انفصالها عن زوجها وهو الامر الذي أكد صحة هذه الأخبار في ظل التزام حجاج الصمت.

للمزيد من أخبار الفن: