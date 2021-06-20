نزار الفارس يعاني من فوبيا المؤخرة بعد لقائه مع رانيا يوسف.. وجدل حول شكل أروى!

تصدر الإعلامي العرافي نزار الفارس محرك البحث غوغل بعد خلافه الكبير مع الفنانة المصرية رانيا يوسف على إثر لقائها المثير للجدل الذي أذيع على قناة الرشيد العراقية من عدة أشهر.

وقد وصلت خلافات رانيا يوسف ونزار الفارس إلى المحاكم القضائية، وذلك بعد تصريحات الفنانة حول مؤخرتها المميزة واستشهادها بآية قرأنية بخصوص جسدها، وسخريتها من تاريخ الدين الإسلامي في مصر، بعدما سألها المذيع حول "مؤخرتها"، إلَّا أن القضاء وقف في صف الإعلامي العراقي.

ويبدو أن كلمة مؤخرة تسبب فوبيا وقلق لنزار الفارس، فخلال لقاء له مع الفنانة اليمنية أروى في برنامجه "مع الفارس"، تلفظ بكلمة "مؤخرًا، ليقول بسخرية: "صرت أخاف من كلمة مؤخرًا"؛ ليستبدلها بكلمة "بالجديد".

وأجابت أروى بضحكة عالية: "لازم ضروري، تفرق لو كانت بين الكلام أو لحد معين".

وتابعت بطريقة مبهمة: "خاصة بوجودي ما تقدر، بوجودي لازم تضبط كلامك".

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على اللقاء، فكتب أحدهم مُشيدًا بالروح الرياضية التي يتحلى بها الفارس: "الحلو بنزار الفارس يتعلم من الانتقاد عكس البقية".

وكتب آخر: " تربا منيج، عمرو مايعيدها".

وعلَّق آخر: " السوشل ميديا مو تعلم ، تأدب".

وأشار أحدهم إلى مقابلة الفارس ورانيا يوسف وطريقته الوقحة في السؤال عن مؤخرتها، وكتب: "

محد قالك تستاهل أسئلتكم سخيفه وتخدش الحياء كلهم صارو مستواهم رخيص . مافي ادب وحياء".

أروى تثير الجدل بشكلها الجديد

من جهة أخرى، أثار شكل أروى موجة من الجدل والانتقادات بسبب مبالغتها في عمليات التجميل ولجوئها لإبر البوتوكوس والفيلر، فوجهها بدا مشدودًا بطريقة مبالغة بها حتى أنها وجدت صعوبة في الابتسام، وخدودها منفوخة بشكل كبير، كما لم تظهر عينيها بشكل واضح.

وعلَّق رواد مواقع التواصل على شكل أروى، فكتب أحدهم: "وجه اروى شصاير بي بوتوكس فلر عيونها مو امبينه".

وشبَّه أحد المستخدمين أروى بمذيعة قناة العربية "سارة"، وكتب: "اروي ولا ساره ضعت بينهم".

في حين رأى أحدهم أن أروى اعتمدت طبيب التجميل الخاص بالمغنية المغربية دُنيا بطمة، وكتب: " شكله دكتور تجميل أروى ودنيا بطمة واحد".

وعلَّق آخر ساخرًا: " بعيدا عن موضوع الفيديو بس أروى شو عاملة بوشها ؟؟ هلأ بتطلع وبتقلنا كورترزون لان كلن عندي أليرجي".