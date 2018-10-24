ريهام سعيد

قررت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الرد على الفنان المصري محمد رشاد نجم اراب ايدول بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبله، بسبب حديثها عن حادثة الغاء زفاف رشاد على الإعلامية مي حلمي.

وكانت سعيد قد قالت أن حلمي تعرضت لجلطة بعد إلغاء حفل الزفاف، وأن قلبها لم يتحمل الصدمة، وتمنت أن تنحل المشكلة ويعودا لبعضهما، إلا أن رشاد اعتبر كلام سعيد تدخل بحياته الشخصية، كما وأنه اعتبر أنها بكلامها هذا تتهمه بالاستهتار وعدم الاهتمام بخطيبته السابقة مي حلمي، كما هاجم رشاد الإعلامية سعيد قائلًا لها إذا كنتِ بدون كرامة فأنا أهتم لكرامتي وكرامة عائلتي.

ويبدو أن تصريحات رشاد أغضبت سعيد والتي قررت الرد هي الأخرى على هجومه، ووصفته بالفنان الصاعد، واكدت من كلامها أنها لم تتحدث عنه بأي سوء، كما قالت أنه لا يوجد حياة خاصة لأي فنان، وأضافت أن جميع المواقع والبرامج تحدثت عن الزفاف وما حدث فيه، فلماذا لم يرد إلا عليها هي؟!

وفي ختام كلامها طالبت سعيد الفنان المصري رشاد أن يركز في مرض خطيبته ومحاولة إعادة الأمور بينهما، كما أكدت ان واثقة من مصادرها والتي أخبرتها عن مرض مي، خصوصًا أن رشاد كان قد شكك في هذا الأمر.