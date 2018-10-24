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ريهام سعيد ترد على محمد رشاد وتصفه بـ "الفنان الصاعد"!

ريهام سعيد ترد على محمد رشاد وتصفه بـ "الفنان الصاعد"!
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