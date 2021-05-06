ريهام سعيد تكشف أغرب مواقفها مع الجن.. عمل سفلي وضرب بالطوب!

أطلَّت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ضيفة في برنامح "شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيري، وتطرقت للحديث عن المواقف التي واجهتها مع الجن والسحر، وكيف أن ذلك أثر على ميرتها المهنية وتحديدًا التمثيل.

في بداية الحلقة، وصف شيخ الحارة ريهام عيد بمذيعة العفاريت والجن، وعلى الفور أجابت أن تلك هي الصورة النمطية التي يأخذها الناس عنها، رغم أنها عملت على تصويَرحلقتين فقط عن الجن العفاريت من أصل أكثر من 6 آلاف حلقة، لكنهما حققتا نسبة مشاهدة عالية جدًا.

أحداث غريبة مع الجن

واستذكرت ريهام سعيد واقعة متعلفة بالجن، فبينما كانوا يصورون في قرية تشتعل بالنيران وتنطفئ لوحدها، لاحظوا أن بطن المصوِّر بدأ ينتفخ بطريقة غير طبيعية رغم أنه لم يتناول شيء قد يسبب له الإنفاخ، وحينما عادوا إلى الاستديو لم يجدوا أي لقطة من التي صوِّرت في الكاميرا، وقد محيت كل المادة، رغم من عدم قدرة أي شخص للوصول إلى غرف المونتاج سوى فريق العمل الموثوق بهم، بالإضافة إلى أنهم سمعوا أصوات غريبة تخرج من غرفة المونتاج ليلًا.

معمول لها عمل سفلي

وكشف شيخ الحارة أن الإعلامية معمول لها عمل سفلي لتوقيف حالها، لتؤكد ريهام أن ذلك حقيقة وحالها موقوف منذ خمس سنوات.

جن ضربها بالطوب

ولم تتوقف الأمور الغريبة التي وقعت لريهام عند هذا الحدث، فخلال تصوير مسلسل في إحدى البلاد العربية تعرضت لموقف مخيف مع الجن، وقالت: “الجن ضربني بالطوب أنا وأحمد بدير وخربش بدير وصحاه من النوم”.

ضياع فرص عمل من بين يديها

وأشارت ريهام أنها تعرَّضت للظلم بسبب الكلام المتناقل عنها دون تأكد، ما أدى إلى ضياع فرص تمثيل من بين يديها في المسلسلات والأفلام والعمل بالقنوات العربية ولدى المنتجين، وقالت: “في حال وجود عقود عمل لقناة أو برنامج وعند معرفة المسئولين عن القناة بأنني المذيعة يتراجعوا عن هذا العقد”.