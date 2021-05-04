ريهام سعيد تُظهر للشاشة أنها لا تمتلك أُذنين...وتصرح أنه تم إزالة أنفها ثلاث مرات!

حلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ضيفةً من خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية إيناس الدغيدي.

خلال الحلقة تم التطرق إلى موضوع مرض ريهام والذي منعها من التواجد على الشاشة لفترة جيدة، وحول طبيعة مرضها فقد كان عبارة عن بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ.

ريهام سعيد تحدثت عن معاناتها مع المرض وأنها في فترة ما شاركت منشور وطلبت السماح من الجميع بعد أن كانت تمر بوضع صعبي كاد أن يوصلها للموت، وفي خطوة جريئة منها رفعت شعرها في الأستديو وطلبت من الكاميرا التركيز على أُذنيها التي لم تعد تحتوي على أي غضاريف بعد أن تم استعمالها جمعياً للأنف. الإعلامية أكدت أن أنفها تم إزالته لـ 3 مرات وفي المرة الاخيرة كان من المفترض أن يكون شكل الأنف طبيعياً لكن لم يكن هنالك غضاريف كافية فبقي على شكله الحالي.

ريهام أيضاً ردت على الهجوم الشديد الذي تعرضت له من بعض المشككين بحقيقة مرضها خاصةً أنه بعد إعلان مرضها بشهر عادت وشاركت خبر عودتها ببرنامج جديد، إذ أن الأمر اعتبر الأمر مجرد عملية تجميل جديدة وما تفعله ما هو إلا إعلان للبرنامج وظهورها.

وجاء في الرد "أنا وحدة عمري 45 سنة مش معقول أعمل كده...ويعني كذبت على أهلي وأولادي عشان الشهرة...كل حد قال كده عندو مرض نفسي ونقص".

إيقاف برنامج ريهام سعيد

الإعلامية شهدت في حياتها الكثير من النقاط السوداء وعلامات الإستفهام والتي كان آخرها سحب إحدى حلقات البرنامج والتي تم فيها صيد "ثعلب"، إذ تم تقديم شكوى بحقها وحق القناة العارضة من قبل جمعيات حماية الحيوانات ومن بعدهم تم سحب الحلقة وتقديم إعتذار من القناة العارضة.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كان قد تم إيقافها أيضًا منذ عامين ومنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام بسبب تصريحاتها المسيئة في حق مرضى السمنى ووصفها لهم بأنهم عبء على الدولة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير".

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