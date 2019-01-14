ريهام سعيد تكشف عن تعرضها للابتزاز من سما المصري.. والأخيرة تهدد بفضحها!

ريهام سعيد وسما المصري

فجرت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد مُفاجأة من العيار الثقيل عندما قامت بنشر رسالة وصلتها من الراقصة الشعبية سما المصري تكشف من خلالها عن تعرضها للابتزاز من قبل المصري في قضية فتاة المول.

وبحسب الرسالة قالت سعيد ان المصري وفتاة المول قد استلما منها مبلغ 2 مليون جنيه، مليون لكل منهما من أجل التنازل عن القضية، وأضافت سعيد أن رسالة المصري هذه تؤكد انها وراء هذه القضية وأنها من قامت بتلفيقها لها من أجل ابتزازها والحصول على اموالها بالتعاون مع إحدى الفتيات.

وتحدثت سعيد عن تعرضها للظلم 4 سنوات وأنها كانت تعلم ان الناس لن يصدقوها في حال كشفت الأمر في السابق لذلك اضطرت أن تسكت وبرسالة المصري لها أنصفتها بدون قصد وقالت: "فكرة أني قعدت تحت رجليكي محصلش أنتي إللي كنتي جايه هاتموتي على الفلوس وكله متصور، متشكره أن أخيرا الناس هاتعرف أنتوا عملتوا فيا ايه، واتظلمت ازاي، أنا عمري ما أذيت نملة، أخيرا مصر كلها هاتعرف الحقيقه، نصيحه اتقي الله عشان أخرتك وحشه اوي اوي، (ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتي يلاقوا يومهم الذي يوعدون). صدق الله العظيم. في كل صلاه هادعي عليكي وعليها.. حسبي الله و نعم الوكيل من قلبي".

ومن جانبها قررت سما المصري الرد على اتهامات سعيد لها نافية الأمر مؤكدة استلامها النقود منها وقالت: "هو أنا اللي قلتلك انشري صورها؟ ولا انا اللي قلتلك اسرقي صورها من على تليفونها؟.. وموضوع أني أخدت فلوس منك.. طبعا أخدت منك فلوس تعويض عن إهاناتك ليا لما قولتي أني أخدت ١٠ الآف جنيه وماجتش البرنامج، أخدت منك بدل ال١٠ الاف أضعاف أضعاف الفلوس دي، وبتقولي أنك ماقعدتيش تحت رجليا عشان تترجيني اخلصلك الموضوع عشان ماتتحبسيش وانك مصوراني، طيب يلا انشري الفيديو عشان الناس تتفرج عليا وأنا زلاكي، ولما أنا متورطه ماروحتيش تشتكيني ليه ولا خايفه تتحبسي تاني؟؟ هو السؤال بس أنتي دفعتي ليا فلوس أنا و(فتاه المول) ليه لما أنتي معاكي الحق؟، مش الغلابه كانوا أولى بالفلوس دي يابتاعة الغلابه؟، فرحانه انتي اوي أني قلبتك في فلوس ياحجه؟، ماهو أنا وراكي وراكي محدش هيفضحك غيري طالما أنتي بجحه كده يا بتاعت العفاريت، ولو أنا نصبت عليكي يبقي برافو عليا عقبال المره الجايه".

يُذكر ان ريهام سعيد تعرضت للمحاكمة والسجن بقضية فتاة المول، والتي بدات بعد استضافتها فتاة في برنامجها "صبايا الخير" قالت أنها تعرضت للتحرش، لتتفاجأ الفتاة بعد ذلك بعرض صور خاصة لها في الحلقة التالية قالت إنه تم سرقتهم من هاتفها الخاص.

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