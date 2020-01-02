زملاء نجوى قاسم ينعونها لكلمات حزينة بعد وفاتها المفاجئة!

تُوفيت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة العربية والحدث عن عمر يناهز 52 متأثرة بأزمة قلبية تعرضت لها في منزلها بدبي.

وأعلن الإعلامي مالك الروقي مدير أخبار بقناة MBC في السعودية، عن وفاتها مقدمًا كل التعازي لزملائها الإعلاميين وعائلتها.

وكتب مالك الروقي في تدوينة له عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية كل التعازي للزملاء ولعائلتها ".

وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها pic.twitter.com/sVLJw2Zz6y — مالك الروقي (@alrougui) January 2, 2020



وشكّل خبر وفاة نجوى قاسم صدمة في الوسط الإعلامي حيث انهالت تغريدات التعازي وسط حزن شديد على رحيلها وذلك ععبر "تويتر"، كونها صاحبة الكلمة الحرّة والخبرة الطويلة في المجال الإعلامي.

وكتبت الإعلامية ديانا مقلد، عبر حسابها على "تويتر" قائلًة: "نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي، نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة خبر حزين جدا وصادم جدًا جدًا".

نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي.

نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة...

خبر حزين جدا وصادم جدا جدا.. https://t.co/C9uRMnc9mi — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) January 2, 2020



وتواصلت كلمات النعي فقال الإعلامي مفرح الشقيقي قائلًا: "خبر موجع ويوم حزين ما أصغر الحياة كلها أمام لحظة الموت #نجوى_قاسم ترحل وتترك صوتاً وإرثاً إعلامياً سيظل خالداً في الذاكرة العربية عليك رحمة الله".



خبر موجع ... ويوم حزين

ما أصغر الحياة كلها أمام لحظة الموت#نجوى_قاسم ترحل وتترك صوتاً وإرثاً إعلامياً سيظل خالداً في الذاكرة العربية

عليك رحمة الله pic.twitter.com/B01JaXGIE4 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) January 2, 2020



وكتبت الإعلامية السعودية تهاني الجهني، عبر "تويتر" قائلًة: "وداعًا #نجوى_قاسم سيدة الكرم والقلب الكبير سيدة الطيبة والحنية سيدة الشاشة والمهنية والجود والاحتواء أسأل الله عزوجل أن يرحمك رحمةً واسعة ويغفر لك ويتجاوز عنك صدمتي الجميع بفراقك لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها".



وداعاً #نجوى_قاسم سيدة الكرم والقلب الكبير سيدة الطيبة والحنية .. سيدة الشاشة والمهنية والجود والاحتواء .. اسأل الله عزوجل أن يرحمك رحمةً واسعة ويغفر لك ويتجاوز عنك صدمتي الجميع بفراقك لا حول ولا قوة إلا بالله .



الله يرحمها . pic.twitter.com/WlfLuI9mbX — تهاني الجهني (@aljehaniya) January 2, 2020



وقال الكاتب الصحفي إياد أبو شقرا عبر "تويتر": "#نجوى_قاسم وداعًا يا أيتها الصديقة والزميلة والإنسانة الرائعة رحمات الله عليك يا نجوى، وألهم اهلك واصدقاءك وكل المفجوعين بفقدانك الأليم الصبر والسلوان".



والإعلامية نجوى قاسم تعمل مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.

عملت نجوى قاسم لمدة 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، وحصلت على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام ببيروت.

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