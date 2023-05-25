زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز...حقيقة أم شائعة؟!

البوابة-حسم مصدر مقرب من المطربة أنغام، الجدل حول ما نشر عن زواجها من مسؤول خليجي خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ما تم نشره بأحد المواقع ما هو إلا شائعة، وعاري تماما عن الصحة.

وأكد المصدر بأن قربه من نجمة مصر الأولى يجعله على يقين بأنها لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل التي ربما تكون مفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما في الدخول بخصومة مع أي شخص أو جهة فأخلاقها تواكب رقيها الفني الذي يفخر به أي مصري في مختلف أرجاء الوطن العربي.

هذا و تضاربت في الساعات الماضية الأنباء حول زواج المطربة المصرية أنغام من مسؤول سعودي بارز، دون التطرق لهويته أو منصبه الذي يشغله، و انها احتفلت بزواجها فى حفل صغير اقتصر على المقربين فقط.