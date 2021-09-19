حليمة بولند تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. والجمهور "صايرة نسخة إلهام الفضالة"!

شاركت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند مجموعة صُور لها عبر حسابها الرسمي في سناب شات حيث يتابعها محبيها.

حليمة ظهرت في الصُور المتداول بشكل مُختلف تماماً عن المعتاد وكأنها شخص آخر، ومع تداول الفيديوهات والصُور على نطاق واسع بدء الجمهور بإطلاق عدة تعليقات والتي كان منها "أنا محتارة في صورة البطاقة الشخصية كيف يعرفوها لو عندنا يلبسوها قضية تزوير".. وتابع آخر "يا حرام كيف خربت حالها جمالها كان مميز وكانت ناعمه وجميله وجمالها رباني صارت بتشبهم وبطل فيها اشي يميزها عن غيرها".. وجاء في تعليق أحدهم "صايرة نسخة إلهام الفضالة..بطلنا نعرف نفرقهم عن بعض".

حليمة بولند كانت منذ ساعات قد تلقت جائزة أفضل إعلامية عربية، واثارت الجائزة استغراب الجمهور حول ما قدمته بولند للشاشة في السنوات الأخيرة، وعلقوا على الموضوع من خلال عدة آراء مُختلفة كان منها "على شنو بالضبط ما شفت لها شيء من زمان لا برنامج لا لقاء".. وجاء في تعليق أحدهم "عادي الدعم قوي لانها كل سنه تاخذ جوائز وهي ما تقدم شي".. في حين تابع آخر "على ايش يكرمونها .. ما قدمت اي شي اعلاميا شكلها دافعه لهم"

حليمة بولند والحجاب!

الإعلامية الكويتية كانت قد تعرضت لهجوم واسع من بعد ظهورها في الحجاب من خلال حسابها في سناب شات بدعاية خاصة لإحدى العلامات التجارية. الهجوم الساخر كان بسبب الشكل الذي ظهرت فيه حليمة ما بين الشفاه المنتفخة والحنك المُدبب إضافةً إلى الحنك.

حليمة بولند وغسيل الأموال!

حليمة كان قد ورد اسمها في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي طالت عدد من مشاهير الكويت من بينهم يعقوب بو شهري، فوز الفهد، فرح الصراف، الدكتورة خلود، جمال النجادة وعهود العنزي، إلا أن البراءة كانت لصالحهم بعد أشهر من التحقيق الذي فتحته الأجهزة الأمنية الكويتية.

وكان التعليق الأول لـ حليمة بـ "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية، ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي"



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