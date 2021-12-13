زواج علا الفارس من شاب إيراني في العاصمة الأردنية عمان

ورد أن الإعلامية الأردنية علا الفارس قد دخلت عش الزوجية بسرية تامة، إذ أنها لم تشارك متابعيها ومحبيها الأخبار السارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بل حاولت الحفاظ على خصوصية الموضوع، ومن الواضح أن لا شيء يبقى سرًا.

يُشار أن علا الفارس قد احتفلت بزواجها بحضور أفراد عائلتها والمقربين منها، وحرصت على أن تجري الأمور بسرية فائقة حتى أنها أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها أو لمحات عن عريسها.

ورغم التشديدات على الخصوصية، أشيع أن زوجها من جنسية إيرانية وأن الحفل أقيم في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان.

ولم تعلن الفارس عن زواجها أو تلمِّح لارتباطها سابقًا، إذ أنها من الشخصيات التي تفضل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

وكان آخر ما نشرته الفارس عبر حسابها على "إنستغرام" دعاءً وفيديو لمدفأة منزلها وفي الخلفية يصدح صوت القرآن.

من هي علا الفارس؟



ولدت علا الفارس في السادس من نوفمبر عام 1985 في العاصمة الأردنية عمان، انتهت تعليمها الثانوي بعمر 16، وانتهت دراستها الجامعية بمجال الحقوق بعمر الـ19.

وتعتبر الفارس واحدة من أشهر الإعلاميات في العالم العربي وأشهرهن، فقد اقتحمت عالم الصحافة والإعلام بعمر الـ17 وتعتبر أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بحسب "مجلة أوك البريطانية".

ويتابع علا الفارس عبر حسابها على "إنستغرام" أكثر من 6.3 مليون متابع وأكثر من 5 ملايين متابع على موقع "تويتر".





