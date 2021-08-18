علا الفارس.. تعرف على المحامية التي اقتحمت عالم الإعلام

تعدّ علا الفارس واحدة من ألمع وأشهر الإعلاميات في العالم العربي خاصة وأنها اقتحمت عالم الصحافة والإعلام وهي بعمر الـ17 وتعتبر أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بحسب "مجلة أوك البريطانية".

وتحظى علا الفارس بشعبية كبيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 6.2 مليون شخص فيما يتابعها على موقع التدوين "تويتر" نحو 4.9 مليون شخص.

حياة علا الفارس

ولدت علا الفارس في6 نوفمبر 1985 في العاصمة الأردنية عمان.

تخرجت علا الفارس في الثانوية العامة بعمر السادسة عشرة والتحقت بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

عائلة علا الفارس

جد علا الفارس هو عضو في البرلمان الأردني الرابع في الأردن بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 كما مثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي.

والد علا الفارس هو تحسين الفارس الذي كان عضوًا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر.

حياة علا الفارس المهنية

دخلت علا الفارس عالم الصحافة والإعلام وهي بعمر الـ17، لذا تعد هي أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بحسب "مجلة أوك البريطانية".

في 2004، بدأت الإعلامية علا العمل كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات بدعم من الإعلامي الراحل سعد السيلاوي.

وبعدها انتقلت علا الفارس إلى قسم الأخبار في قناة "إم بي سي 1-MBC" كمذيعة ومقدمة البرنامج الاجتماعي "إم بي سي في أسبوع" إلى جانب الإعلامي السعودي علي الغفيلي.

تغريدات علا الفارس المثيرة للجدل

أثارت الإعلامية علا الفارس زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي في عدة مناسبات من خلال سلسلة تغريدات تتعلق بعالم الرياضة تارة، وبشؤون سياسية تارة أخرى والتي كانت بشكل غير مباشر سببًا في خلافها مع قناة MBC وإعلان استقالتها منها.

لطالما تعرضت علا الفارس لهجوم دائم من قبل جمهور نادي الهلال السعودي فيما كان يتولى جمهور نادي النصر السعودي الدفاع عنها، والسبب في ذلك بعض "تغريداتها.

وبدأ الجدل المثار حول علا الفارس حين أبدت سعادتها الكبيرة بالهدية التي وصلت إلى مكتبها من مشجعي نادي النصر وكانت عبارة عن قميص النادي النصراوي، حيث غردت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": " يا نهار أصفر وصلت مكتبي وجدت هذا "التي شيرت" الرائع من مشجعي النصر "العالمي" شكراااااااااا".

وبسبب هذه التغريدة، تعرضت علا الفارس لهجوم شرس من قبل جمهور نادي الهلال السعودي اتهموها بأنها تسيء للرياضة السعودية وأنشأوا هاشتاغ بعنوان #علا_الفارس_تسيء_للهلاليين، فيما عبر قسم من المغردين حينها عن استيائهم لتدخلها بالشأن السعودي عبر بوابة الرياضة.

تغريدة "هلا بالخميس" لـ" علا الفارس"

نشرت علا الفارس تغريدة عبر حسابها على "تويتر" في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2017 ردًا على قرار الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين وأثارت حينها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.

وتعرضت علا الفارس لهجوم حادث عبر وسم "علا فارس تسيء للسعودية"، حيث قال مغردون إنها كانت قد كتبت تغريدة أخرى قامت بحذفها لاحقًا وقالت فيها جملة "فبعد زيارته لنا"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.

وبعدها بأشهر، غادرت المذيعة الأردنية مجموعة قنوات MBC السعودية بعد تلك التغريدة، وأعلنت أنها ستعمل كمذيعة لدى قناة الجزيرة القطرية.

وفي 31 مايو 2019، أعلنت علا فارس انضمامها لطاقم قناة الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، حتى نقلت مسكنها الى هناك من أجل تقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان "مع أو ضد " على قناة "بي إن دراما" التابعة للشبكة.

علا الفارس انستقرام

علا الفارس من أكثر الإعلاميات نشاطًا عبر تطبيق "انستقرام" حيث تعدى عدد متابعيها 6.2 مليون شخص.

وتشارك الفارس عبر تطبيق "انستقرام" كواليس تصوير برامجها ضمن أروقة قناة الجزيرة القطرية وتنقلاتها بين الدوحة وعمان بالإضافة إلى جانب من سفراتها حول العالم.

علا الفارس تويتر

علا الفارس من أكثر الإعلاميات نشاطًا عبر "تويتر" وتعدى عدد متابعيها 4.9 مليون شخص، حيث تشارك معهم تغريدات تعبر من خلالها عن رأيها في العديد من القضايا العربية والعالمية، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2021.

برنامج علا الفارس الجديد

تطلّ علا الفارس في العاشرة مساء يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على جمهورها ببرنامج "مع أو ضد" تستضيف عددًا من الشخصيات ذات الصلة بموضوع الحلقة.

ويعتمد برنامج علا الفارس الجديد "مع أو ضد" على طرح قضية مهمة في المجتمع وفتح باب النقاش حولها مع من هم معنيون بها.

وتناولت الفارس في حلقاتها الأولى قضية الأطفال ومواقع التواصل، إلى جانب موضوعات عدة تتعلق بظاهرة الفاشينستات، وأخرى بإحدى الحالات النفسية المرضية وطرق علاجها.

رامز تحت الأرض مع علا الفارس

كانت علا الفارس إحدى ضحايا برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي مع النجم المصري رامز جلال في نسخته الصادرة عام 2017 "رامز تحت الأرض".

وعلّقت الفارس على حلقتها مع رامز جلال عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "رامز بيقول إني مغرورة، يا ويلك من الله، مش حزعل خلي الناس تضحك! والقهوة حاطط فيها كيلو سكر! عمري ما حنسى طعمها".

أخوان علا الفارس

لفتت علا الفارس الأنظار لها ولعائلتها الجميلة بصورة جمعتها مع أشقائها السبعة بحفل زفاف أحدهم.

خسرت الإعلامية علا شقيقها ناصر تحسين الفارس مساء يوم الاثنين 14 تشرين أول 2019 بعد صراع مع مرض عُضال أصابه.

أناقة علا الفارس

عُرفت علا الفارس في البداية بأسلوب "الفورمال" و"الكلاسيك" في أغلب إطلالتها وهو أمر طبيعي نظرًا لما يفرضه عالم الصحافة من جدية ورسمية في نقل المعلومة، واستطاعت أن تخطف الأنظار بملابسها الأنيقة والمتناسقة.

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