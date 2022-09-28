زواج مي عز الدين وأحمد السعدني يتصدر بسبب هذه الصورة!

تعتبر الفنانة الصرية مي عز الدين مادة دسمة للشائعات، وتحديدًا التي تتعلق بحياتها الشخصية والعاطفية، باعتبار أنها ما تزال عزباء إلى الآن، رغم أنها تمتلك مقومات السيدة الجميلة والناجحة.

مي عزالدين وأحمد السعدني







ومؤخرًا، تصدر نبأ زواجها من الفنان أحمد السعدني قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث "غوغل"، بعدما جرى تداول صورة لها مُرتديةً فستان زفاف، إذ اعتقد الكثيرون أنها صورة حديثة، لكنها في الواقع صورة قديمة من كواليس إحدى أعمالها الدرامية.

والجدير بالإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات زواج السعدني وعز الدين، لاسيما بسبب علاقة الصداقة القوية التي تجمعها، إلَّا أن السعدني نفى زواجه منها، مُشيرًا إلى أنه يعتبرها كأخته نظرًا لمعرفته بها من سنوات طويلة، فضلًا على أنه يعتبر والدتها كوالدته.

مي عز الدين وأبو هشيمة

وكان تردد سابقًا خبر ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلَّا أنها نفت خبر زواجها عبر صفحتها الخاصة، وعلَّقت: "خبر زواجي غير صحيح ومكرر".

خطوبة مي عز الدين

وعلى صعيد آخر، كانت مي قد أعلنت خطوبتها من لاعب كرة القدم محمد زيدان عام 2009، إلَّا أنها لم تستمر سوى بضع أشهر قليلة ليعلنا انفصالهما، بسبب اختلافات في وجهات النظر.

مي عز الدين ورأيها بالزواج

صرَّحت مي في إحدى اللقاءات إلى أنها لا تريد الزواج زواجًا تقليديًا، إذ توَّد الزواج عن حب. كما أوضحت أنها شخصية قوية ومتطلباتها في الشريك صعبة للغاية، وتعتبر ترك مهنتها في التمثيل أمر غير وارد، وهذا ما منعها على الإقدام على الزواج إلى الآن.

ولفتت إلى أنها كأي إنسانة عادية تريد القيام بهذه الخطوة، قائلة: "أنا حب وعايزة دى جداً وما فيش بنت سوية تأكدي مش بتحلم إنها تبقى زوجة وأم وعندها بيت.. لأن البنت ما بتحسش إنها بنت إكتملت وبقت بجد تسمى إنسانة ليها كيان في المجتمع مهما نجحت في الشغل".

وتابعت: نجاحك دى اللي فرحانة بيه، يروح في يوم وليلة وحتى شغلك، إلا إذا تزوجت".

