زوجة أحمد الفيشاوي توجه ضربة قاضية لـ محمد رمضان..وفيديو ساخر متداول للأخير!

وجهت زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي والتي تدعى نادية كامل هجمة قوية على الفنان محمد رمضان بعد قضاياه الأخيرة والتي كان منها وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

نادية شاركت منشور جاء فيه:

"ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير اعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بايخه .. كنت ادفع احسن من الفضيحه دي.. ادفع تمن الـ ٤ سديري والـ ٣ بدل والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب"...

وتابعت نادية "ملناش دعوة.. لكن مش كل شويه تجيبلك هدمتين او حد يدهوملك هديه من اللي طال عمره علي شويه من الترزي .. versace نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي.. من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء اخير ياريت تنطق كلمه versace صح".

تعليق نادية أعاد للأضواء مجدداً الفيديو الذي تم تداوله من مهرجان الجونة السينمائي حيث تعرض رمضان لموقف مُحرج عندما سأله المذيع عن القلادة التي يرتديها بالإنجليزي ليرد رمضان بالإجابة عن الإسوارة التي بيده لأنه لم يفهم الكلمة بالإنجليزي.

يذكر أن الهجوم على رمضان كان قد بدأ بوفاة الطيار المصري أشرف والذي جمعته المحاكم والدعاوى القضائية بـ رمضان بعد أن أقدم الأخير على تدمير حياته المهنية عن طريقة الولوج إلى كابينة القيادة والتقاط فيديوهات تثبت أنه قاد الطائرة على إرتفاع عالي.

ما فعله رمضان أثر على الطيار بشكل مباشر وتم سحب رخصة قيادته وإنهاء مسيرته ليطالب بعدها بتعويض مالي من رمضان وبالفعل صدر قرار من المحكمة بتعويض الطيار مبلغ 6 مليون جنيه مصري إلا أنه بعد صدور القرار بأيام وافته المنية بسبب تدهور وضعه الصحي خلال الفترة الماضية ما بين أمراض القلب والديسك وغيرها.

الجمهور اعتبر أن ما أصاب الطيار كان سببه محمد رمضان الذي رفض حل الموضوع بطريقة التفاهم منذ البداية وأصر على الإستفزاز بعد أن شارك عدة فيديوهات ساخرة على قرار المحكمة بالتعويض المالي للطيار.

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