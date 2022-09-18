طليقةإعلامي تركي شهير تتعاطى الكوكايين رفقة حبيبها المصري.. شاهد الفيديو

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يعود للتركية "شيماء سوباشي " وهي طليقة الاعلامي التركي "أجون اليجالي".

شيماء سوباشي تتعاطى الكوكايين مع حبيبها المصري

ظهرت شيماء سوباشي في مقطع الفيديو المثير للجدل خلال تواجدها في أحد الحفلات الخاصة داخل أحد المنازل رفقة حبيبها الملياردير ذو الجنسية المصرية "محمد السلوسي".

وكانت شيماء تجلس بجانب حبيبها بينما كانا يتعاطان الكوكايين رفقة صديق لهما، ليقوم أحد المتواجدين في الحفل بتصويرها بشكل خفي ونشر الفيديو الفاضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو الكثير من ردود الفعل، حيث أبدى عدد كبير صدمتهم الشديدة لهذا الفيديو، خاصة أن هناك العديد من الاخبار التي انتشرت سابقًا عن انفصال الثنائي.

وكانت شيماء سوباشي قد أعلنت انفصالها عن حبيبها المصري في وقت سابق من العام الماضي 2021 بعد اكتشافها بأنه محتال وأن جميع الهدايا التي قدمها لها كانت مزورة بما فيها خاتم الزواج "السولتير" الذي كان قد أهداها اياه عند طلب يدها للزواج.

ويشار بأن شيماء كانت قد كشفت عن اجهاضها جنينها من حبيبها المصري بعد اكتشافها حقيقته.

شيماء سوباشي وأجون ليجالي

والجدير بالذكر بأن شيماء هي طليقة الإعلامي أجون اليجالي، مالك قناة 8tv التركية والذي ارتبطت به بعد علاقة طويلة بينهما دامت لمدة 8 سنوات واقيم حفل زفافهما في شاطىء سانت تروبيز في فرنسا.

وأنجب انجون من شيماء طفلة واحدة، بينما لديه فتاة من زوجته السابقة سدا باشبوغ.