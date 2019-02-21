زوجة الموزع أحمد ابراهيم تطلب الطلاق رسميا بعد زواجه من أنغام 1 من 2

زوجة الموزع أحمد ابراهيم تطلب الطلاق رسميا بعد زواجه من أنغام 2 من 2

رفعت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، دعوى طلاق لزواجه من أخرى وهي النجمة أنغام للضرر، حسبما جاء فى القضية المرفوعة من زوجة الموزع الموسيقى، بأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة، حسب اليوم السابع.

وكان مصدر فني قد أكد أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها فى ألبومها الأخير، والذي يحمل عنوان (حالة خاصة جدا)، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 فبراير/شباط الحالي.



وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير/كانون الثاني فى نفس يوم عيد ميلادها.



جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث كتب: (استمتعت جدًا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة).





