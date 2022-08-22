زوجة شريف منير تهاجم ابنتيها.. "انتو بتموتوني كل يوم"

اشتعلت الخلافات بين زوجة الفنان المصري شريف منير وابنتيها "فريدة" وكاميليا، بعد نشرها منشور هجومي عبَّرت فيه استيائها وألمها من تخليهما عنها.

زوجة شريف منير تهاجم ابنتيها

شاركت لورا عماد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لسهرة مسائية تجمع بناتها ووالدهم مع امرأة أخرى في إحدى المطاعم، ووجهت رسالة لابنتيها، قائلة: "رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!".

وتابعت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!!بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الايام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

رد فريدة على هجوم والدتها لورا عماد

وعلَّقت فريدة على منشور والدتها، مُعربةً عن استيائها: "ليه بتعملي كدا؟ ليه بتخلي شكلنا كدا قدام الناس؟".

لترد عليها لورا، قائلة: "انتو بتموتوني كل يوم وأنت عارفة كده كويس ربنا يهديكي صحيح الزن علي الودان أمر من السحر".

وانهالت التعليقات التي تطالب فريدة التواصل مع والدتها، فكتبت إحداهن: "امك تعمل اللي هي عاوزاة حتي لو التصرف دة مضايقك هي براحتها وبعدين الناس اللي انتي خايفة علي شكلكوا قدامهم مش زعلانين منها والبيوت كلها بلاوى سودة… روحي كلميها وبطلي تأنبيها هي اللي تعمل كدة معاكي مش انتي".

وأضافت أخرى: "ازاي اصلا تسيبوها في وقت زي دا المفروض متبعدوش عنها لحظه وتكونوا في ضهرها وسند ليها لحد متعدي الفتره دي مافيش حد هيقدر يقويها ع اللي هي فيه غيركم".

ويأتي منشور لورا بعد أيام من نشر شريف منير صورة عائلية دون تواجد زوجته، حيث تساءل الكثيرون عما إذا قد انفصلا نهائيًا أم أنها مجرد خلافات لا غير.

خلاف شريف منير مع ابنته أسماء

ويبدو أن الخلافات هي ما تجمع عائلة منير، فقد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغاء متابعة ابنته أسماء على موقع "إنستغرام".

وبعد انتشار شائعات خلافهما، توَّجه منير عبر حسابه الخاص، ونشر صورة تجمعه بابنته، وعلَّق: "أنا مش عارف ليه فيه ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك، مايعرفوش إنك قاعدة جوه قلبي".

بدورها ردَّت أسماء على منشور والدها، مُعلقة: "لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

