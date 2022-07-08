شريف منير يحسم أمر خلافه مع ابنته بعد إلغاء المتابعة

رد الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع (أنستغرام) على ما أثير حول قيامه بإلغاء متابعة ابنته أسما عبر موقع (أنستغرام).

ونشر منير صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها قائلا: (أنا مش عارف ليه فيه ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك، مايعرفوش إنك قاعدة جوه قلبي).

بدورها ردت أسما عبر حسابها بموقع (أنستغرام) قائلة: (لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي).

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أخبار بشأن قيام الفنان الكبير بإلغاء متابعة ابنته وقيامها بنفس الأمر.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل (إجازة مفتوحة) وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.