زوجة وائل الإبراشي تنهار في جنازته.. وهذا سبب وفاته

توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر ناهز الـ59 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا الذي ألم به بعد معاناة استمرت لعام كامل.

أسباب وفاة وائل الإبراشي

رحل وائل الإبراشي إلى ملكوت الله أمس الأحد، حيث أشارت مواقع إخبارية أنه كانوا يعاني من حالة نفسية صعبة ورئته كانت تعمل بنسبة 40%، وفق ما صرَّح به طبيبه الخاص.

ويُشار أن الإبراشي أصيب بفيروس خلال السنوات الماضية، وقد تلقى العلاج في إحدى المستشفيات على مدى 3 أشهر، ثم خرج منها متعافيًا في منتصف شهر مارس 2021؛ إلَّا أن المضاعفات لم تفارقه حتى أنها امتنع عن تقديم برنامجه.

وقد تدهورت حالة الإبراشي قبل وفاته بأيام ونقل إلى المشفى، إلَّا أنه فارق الحياة هناك.









زوجة وائل الإبراشي تنهار في جنازته



ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجنازة الراحل أثناء نقل جثمانه من مسجد سيدي سالم أبو الفرج الواقع في محافظة الدقهلية، وستقام مراسم العزاء في القاهرة أحد يومي 14 و15 يناير الجاري.

وشوهدت زوجة الراحل، السيدة سحر الإبراشي، منهارة بالبكاء على رحيل زوجها إلى جانب العديد من الأهل والأصدقاء.