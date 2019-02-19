زوج أنغام الحالي.. يصغرها بـ 10 سنوات وتخلى عن زوجته المنهارة من أجلها!

أنغام

ضجت المواقع الاخبارية يوم أمس بخبر زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وكشفت بعض المصادر أن انغام وزوجها الحالي إبراهيم يستعدان للسفر إلى الكويت من أجل إحيائها حفل غنائي هناك يوم 21 فبراير.

وأضافت هذه المصادر ان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم سيرافق أنغام في سفرها بالرغم من تواجد زوجته في المستشفى بعد انهيارها بشكل كامل فوري تلقيها خبر زواجه والذي تكفلت أنغام شخصيًا بإعلامها به.

وأضافت هذه المصادر أن المنتج أحمد ابراهيم يصغر الفنانة أنغام بحوالي 10 سنوات تقريبًا، وكانت انغام واحمد ابراهيم قد احتفلا بزفافهما في جو عائلي يضم أسرة الفنانة فقط، وتم تسريب الخبر رغبة من انغام.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية انغام سبق وان تعرضت لموقف محرج بعد تسريب وثيقة زواجها من الفنان المصري احمد عز والذي كانت قد تزوجته في فترة من الفترات سرًا وانكرت زواجها إلا ان اضطرت للاعتراف بعد تسريب الوثيقة.

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