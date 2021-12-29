هل انفصلت فوز العتيبي عن زوجها بعد احتفالها بذكرى زواجها.. "حسافة صبري على الغربة"

احتفلت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل فوز العتيبي بعيد زواجها من أحمد الموسى، حيث اختار لإقامة حفل زفاف مصغر لمثل هذه المناسبة.

شاركت فوز العتيبي متابعيها عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو للأجواء الاحتفالية، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض اللوم أوف شولدر وطرحة من الشيفون، بينما اعتمدت تشريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، بينما اختار زوجها ارتداء دشداشة بيضاء وعباءة خليجية وعقال.

يعرف الرجل الصادق في حبه اذا اختارك زوجة له

سعيدة بتتويج قصة حبنا بالزواج واجتمعنا في كرت عائلة واحد لنخبر الجميع اننا " لسنا مجرد عشاق بل عائلة "#فوز_العتيبي #أحمد_الموسى pic.twitter.com/mhQqpZFfgu — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 28, 2021



وأرفقت فوز الفيديو بتعليق، جاء فيه: "يعرف الرجل الصادق في حبه اذا اختارك زوجة له.. سعيدة بتتويج قصة حبنا بالزواج واجتمعنا في كرت عائلة واحد لنخبر الجميع اننا " لسنا مجرد عشاق بل عائلة "."

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الفهد، فكتب أحدهم منتقدًا: "وهاربه من اهلك عشانه وخسرتي رضاهم الله لايبلانا بس هههه".

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فوز وأحمد الموسى لم يكونا متزوجين سابقًا، بل أن ذلك هو حفل زفافهما، فكتبت إحداهن : "شفتي كيف؟ وبالاخير زواجها محد حاضره لا اهل ولا شي اول مره اشوف وحده تتزوج بدون اهلها".

فوز العتيبي تنفصل عن زوجها



وبعد نشر فيديو لحفل ذكرى زواجها، شاركت فوز مقطع فيديو لها داخل السيارة وهي تستمتع لأغنية خليجية أثرَّت بها، حيث بدأت بالبكاء بينما تغني الكلمات، وأرفقت الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "يا حسافة صبري على الغربة والتنمر واذى الناس وقذفهم اللي مثل السكاكين في صدري اللي تحملته عشان أسعد ناس ما تقدر تعبي".



واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تعليقها هذا قد يشير إلى انفصالها عن زوجها، فكتبت إحدى المتابعات: "هذا المتوقع من اي علاقه فاشله اللهم لاشماته".

وكتبت إحداهن مستهجنة:"وش هالكذب توهم امس مسوين جلسه تصوير هي وزوجها وطاير فيها ويبي يبلعها من زود الحب ماشاء الله".