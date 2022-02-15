زوج ياسمين رئيس يسمح لها بالأدوار الجريئة..وأحمد فلوكس يهاجمه

هاجم الفنان المصري أحمد فلوكس المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي لا تناسب القيم المجتمعية والدينية.

كشف هادي الباجوري أنه يوافق على تأدية زوجته الفنانة المصرية ياسمين رئيس أدوارًا جريئة ومشاهد رومانسية في أعمالها الفنية مثل تبادل القبلات، كما دافع عن الفنانة التونسية هند صبري بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسلها الجديد "البحث عن علا".

وقال هادي باجوري مدافعًا عن هند صبري: "إحنا شعب بيمسي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل".

أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري

ومن الواضح أن تصريحات الباجوري قد أغضبت أحمد فلوكس، الذي توَّجه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ليرد على ما قيل، وكتب: ""ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم... اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك".

وتابع: "أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك انت إحنا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ الله".

وأضاف: "يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي.. خلوها تنضف".

ياسمين رئيس ترد على تصريحات زوجها هادي الباجوري



واعتقد رواد مواقع التواصل أن ياسمين رئيس قد ردَّت على زوجها بهذه التغريدة التي شاركتها عبر حسابها على "تويتر"، وجاء فيها: "تتغير المرأة كثيراً حين يظلمها أحد، أو يقلّل من قدرها، أو يجرحها متعمّداً، ومهما بلغت معزّتها لهذا الشخص فستختصر حديثها وعلاقتها معه.

كما نشرت فيديو من إحدى أفلامها بعنوان "بلاش بوس".



الدكتور مبروك عطية يهاجم هادي الباجوري

وخرج الدكتور مبروك عطية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للرد على تصريحات المخرج، وقال: "إن الزوجة عليها طاعة زوجها في الحلال شرعًا، لكن لا طاعة له عليها فيما يغضب الله، وربنا بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والبوس اللي في السينما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل، وبعدين إنت مش مضطر أوي أو مزنوق إنك تعمل مشهد فيه بوس".

وتابع: "لا يشفع لك عند الله ولا يجوز إنها تسمع كلامك، الممثلة دي زي أي حد حي، النفس بتاعها بيطلع بإذن ربنا، صاحب الإذن ربنا مش الزوج، وبتقول ماعندكش مانع، ربنا عنده مانع".



