زينة تفاجئ جمهورها بسقوطها من على درج منزلها (صورة)

شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها على إنستغرام، صورة لها ظهرت خلالها وهي ملقاة على الأرض، وذلك بعد سقوطها من على درج منزلها، ولكن لم يثر ذلك قلق الجمهور بتاتًا حيث كان من الواضح أنها نشرت الصورة بهدف المزاح والترفيه.

وتركت زينة تعليق على الصورة الخاصة بها عبر إنستغرام وقالت: "امنعو الضحك"، في إشارة منها إلى متابعيها أنها سقطت وأخذت الأمر بروح رياضية ولا داعي للضحك.

ولاقت صورة زينة تفاعلًا لافتًا وخاصة من النجوم، حيث وضعوا تعليقات حملت إيموجي الضحك مثل ناردين فراج، ياسمين رئيس، أنغام، رنا سماحة، الراقصة دينا، غادة عبد الرازق،محمد علاء، بوسي، لقاء الخميسي وغيرهم من النجوم.

وشاركت زينة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، وشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان.

يذكر أن زينة كانت ربحت الدعوى التي أقامها ضدها طليقها الفنان أحمد عز والتي طالب فيها بالإشراف على تعليم توأمهما، والموافقة على نقلهما إلى مدرسة تكلفتها أقل حيث يضطر لأن يدفع لهما سنوياً 30 ألف جنيه استرليني أي ما يقارب الـ800 ألف جنيه مصري.

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