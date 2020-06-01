محمد وزيري يثير الجدل بتعليقات خادشة للحياء.. صور!

آثار مدير أعمال الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" السابق الجدل بتعليقات وصفت بـ الساخرة على متابعينه على خلفية القضية التي تجمعه بـ هيفاء وهبي.

كان من بين التعليقات التي أرفقها الجمهور "أبغى نصايح عن النصب والرقة لو سمحت"، ليرد وزيري بـ "ابقى تعالي بالليل وانا حقولك"، وعلق آخر "شريكك في النصب؟" ليرد بـ "شريك مين يا بنت الكلب تغلطوا فيا مشان الي بعتاكوا ماشي، أما تغلطوا فيه يا ولاد الوسخة أنا هفشخ الي حابوكوا رجال أو ست".

يذكر أنه من المفترض أن يتم عقد الجلسة الأولى اليوم من أجل القضية التي رفعها ضد وهبي لـ يثبت زواجه منها وهو الأمر الذي صدم الجمهور والذي اعتبره الأغلب تأكيداً للشائعات التي كانت ترافقهما خلال فترة عملهما معاً، وكانت هيفاء قد ردت وقتها على شائعات الزواج بـ "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك..شكرا!

ادعاء اثبات زواج

المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة

وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك

شكرا! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 25, 2020

في نفس السياق، كانت قد بدأت المشاكل بين وهبي والوزيري بعد أن اتهمته بسرقة مبلغ وقدره 4 مليون دولار عن طريق استغلال التوكيل الممنوح منها لـ إستلام أجور الحفلات والمسلسلات ووضعها في حسابها الخاص، ليتضح أن الأخير كان يضع الأموال في حسابه الشخصي.

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