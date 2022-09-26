زينة: كدت أن أموت بسبب "رشا"

الفنان المحترف يتقمص شخصيته ودوره التمثيلي بمثالية، فيتلبس الشخصية من جميع جوانبها، ويعيش كافة أبعادها النفسية والحياتية بحذافيرها.

وبهذا الصدد، أوضحت الفنانة المصرية زينة أن شخصيتها في مسلسل "الليلة واللي فيها" كانت صعبة للغاية، حتى أنها في إحدى المرات شعرت بالمرض ونقلت إلى المشفى بسبب تأثرها بالشخصية وتقمصها إياها بحرفية.

زينة تتحدث عن شخصيتها في مسلسل "الليلة واللي فيها"









وكشفت أنها شعرت بضربات قلبها تتسارع وصوتها يتعالي في بعض المشاهد، حتى أنها في إحدى الأيام استيقظت من النوم بسبب تسارع ضربات قلبها، مضيفةً: "في يوم قمت من النوم ضربات قلبي كثيرة، كنت بموت ودخلت المستشفى وأخدت أدوية عشان أقدر أكمل".

وصرَّحت زينة خلال حلولها ضيفة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها شعرت بالقلق والخوف من أداء شخصية "رشا" في العمل، قائلة: "أول ما قرأت النص كنت مخضوضة جدًا، ومش عارفة هعمله إزاي".

ولفتت الفنانة إلى أن التجربة الخاصة بالمسلسل كانت قاسية للغاية، حتى أنها لم تصدق وجود شخصية مثل "رشال" على أرض الواقع، قائلة: "الدور جريء وأنا غير معتادة على تقديم هذه النوعية، ومكتوب بشكل هائل، كما أن إخراج هاني خليفة ظهر بصورة فوق ما كنت أتخيل، كل الأقسام التي عملت على العمل أشكرهم بالكامل، وأمير شوقي لم يبخل على العمل".

ولجأت زينة للضحك والمزاح من أجل الخروج من حالة الشخصية التي عاشتها، إذ شعرت بالتعب والإرهاق من تقمص شخصية "رشا" رغم أنها غلطانة.

ورغم أن شخصية "رشا" غلطانة، إلى أنها تعاطفت معها، لأنها أرادت الحفاظ على منزلها.

أحداث مسلسل "الليلة واللي فيها"

تدور أحداث المسلسل، الذي يتألف من ست حلقات، في إطار من التشويق والدراما، إذ يتناول قصة "رشا" مهندسة الديكور الناجحة في عملها، إلَّا أنها عانت ظروفًا نفسية معقدة في فترة طفولتها لاحقتها في مراهقتها، إلَّا تحاول على الدوام إخفائها لتبدو الأم والزوجة الناجحة، لكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب، حينما يموت عشيقها في منزلها، فتلجأ لإخفاء جثته عن زوجها؛ ما يجعلها عرضة للابتزاز، فتقدم على ارتكاب الجرائم.