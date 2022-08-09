شاهد الصورة الأولى لطفلي زينة التوأم.. نسخة طبق الأصل عنها

أخفت الفنانة المصرية زينة طفليها التوأم عز الدين وزين الدين عن أعين الإعلام والصحافة لسنوات منذ ولادتهما، لاسيما بعد الخلافات والأزمات التي واجهتها مع والدهما الفنان المصري أحمد عز.

الكشف عن شكل طفلي زينة التوأم

وبعد طول انتظار، نشرت إحدى المواقع الإخبارية صورة للتوأم، الذان تتشابه ملامحها بملامح والدتهما زينة، فهما يمتلكان ذات تقاسيم الوجه، وشكل العينين، ولون البشرة السمراء، والابتسامة ذاتها.

وترفض زينة الحديث عن طفليها في اللقاءات الصحفية، لكنها أشارت في إحدى المرات أنهما يحرصان على متابعة مباريات كرة القدم، فهي أكثر الهوايات المحببة لديهما، وكشفت أن أكثر لاعب محبوب لهما هو محمد صلاح.

وأشارت أن أفضل طريقة كانت لتهنئة محمد صلاح بفوز فريقه ليفربول هي بنشر صورة لأحد أبنائها مرتديًا تيشيرت كتب عليه اسم اللاعب العالمي، مٌشيرةً إلى أنها لم تتوقع الاهتمام الكبير بصورته وانتشارها بشكل واسع، وتلقيها ردود فعل إيجابية.

وحول رغبتها في عدم إظهار وجهيهما، لفتت إلى أنها تفضل أن يختارا الوقت المناسب لأن يُظهرا نفسيهما، ويتخدان القرار من عدمه؛ فهي لا تفرض عليهما الشهرة.

زينة تتحدث عن أزمتها مع أحمد عز

وقبل عام تقريبًا، ظهرت زينة في برنامج مع مقدم البرامج المصري "عمرو أديب"، وتحدثت عن قصتها مع أحمد عز بعد سنوات من التزام الصمت، وأكدت أن زواجها من أحمد قد عقد بوجود الأصدقاء وشقيقتها وزوج شقيقتها وأن الأمور كانت على ما يرام، وأنها حتى عندما أخبرته أنها حامل فقد نظما جدولهما وانتقلا بحسب طلبه إلى أمريكا للولادة هناك، إلا أنه تركها في أمريكا وغادر مدعياً أنه سيعود لمصر بسبب وضع والده الصحي لتفاجأ بوجوده في ميامي.

أما عن التوأم فقد سجلا تحت اسمه بعدما أرسل الأوراق الخاصة به عبر الإيميل، وكان الاتفاق أن تبقى هناك ويرسل لها مصروفًا شهريًا للأولاد، إلا أنها بعد 6 أشهر قررت العودة لبلدها الأم مصر لتبدأ المشاكل ويعلن أنه لم يتزوجها وأن التوأم ليسا منه، ليحسم تحليل الـ DNA الموضوع ويثبت أن أقواله غير صحيحة.

في نفس السياق، كان قد صدر حكم بالسجن ستة أشهر وغرامة تصل لـ 10 ألاف جنيه مصري ضد نسرين شقيقة زينة بعد ان اعتدت بالضرب على عز عندما تصادفا في أحد المطاعم، إلا أن القرار تم التراجع عنه وتم الاكتفاء بالغرامة المالية.