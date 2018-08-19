عابد فهد وزينه يازجي

نشرت الإعلامية السورية زينة يازجي زوجة النجم السوري عابد فهد عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو طريف يجمعها بزوجها.

إذ تظهر يازجي في الفيديو خلال وضعها المكياج تحضيرًا لحدث ما، فيما يحاول فهد مساعدتها عن طريق امساكه كشاف مُضيء فوق رأسها.

وخلال الفيديو تتغزل يازجي بزوجها لمساعدته لها، ووقوفه إلى جانبها، وفجأة يسقط الكشاف من يد فهد على رأس يازجي، وكتبت الإعلامية السورية مُعلقة على الفيديو: "ومن الحب ما خبط".

وتفاعل عدد كبير من جمهور يازجي وفهد مع الفيديو مُتغزلين بعلاقتهما المميزة، ومحاولين الاطمئنان عليها بعد "الخبطة"، وقامت يازجي بطمأنة جمهورها عليها.

هذا وعلى صعيد مُختلف، يستعد الفنان عابد فهد للمشاركة في مسلسل "دقيقة صمت" من كتابة سامر رضوان واخراج شوقي الهاجري، على أن يتم عرضه في رمضان 2019.