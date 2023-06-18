سارة الودعاني تثير الجدل بترويجها لفوط ومنتجات نسائية

أحدثت مشهورة السوشال ميديا السعودية سارة الودعاني حالة من الجدل، بعد استعراضها بعض المنتجات التي استخدمتها بعد فترة ولادة طفلها "سليمان".

سارة الودعاني تعرض منتجات نسائية

ومن بين الحاجيات التي استخدمتها بعد الولادة فوط للكبار، حيث نشرت صورة المنتج، وأرفقته بتعليق: "لأي وحدة بتولد انصحك بهذا النوع من الفوط الصحية مريحة جدًا جدًا".

كما نشرت صورة لمرهم لحلمات الثدي، ناصحة ً النساء باستخدامه لتخفيف ألام الرضاعة على أن يقمن بمسحه حال إرضاع أطفالهن.

ردود أفعال المتابعين

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن استعراض وترويج الودعاني لمثل هذه المنتجات النسائية أمر مخجل وفاضح، فكتبت إحداهن: ساره الودعاني هل تسمعيني؟ تمدحين طبيب ومستشفى بتفاصيل استحي اسمعها بحجة الوعي هو اعلان مشي الهبل ع قطيعك تسوقين لمنتجات وشركات اعلان بحجة التوعيه مشي الهبل ع قطيعك للمره الثانيه اقولها بس تاكدي مو الكل غبي لهدرجة والحياء يمدحونه ترا اضعاف مدحهم لسناباتك هاليومين".

فيما كان لإحداهن رأي آخر، إذ كتبت مدافعة: "ممكن اسال سؤال مهم.. ايه العيب في قصه الفوط الصحيه لواحده والده ايه العيب او الغلط اما مش بحب ساره الودعاني بس ليه عيب مش فاهمه دي اشياء بتخص السيادت الوالدين شي بيحصل في كل المجتمعات وفي شي اسمو نفاس وحتي مذكور في القران ومعروف مده اد ايه..ايه الغريب او العيب لسه في ناس بتقول عيب".

وأضافت أخرى: "صحيح ماحب ساره الودعاني بس للامانه نحتاج توعيه بهالمواضيع خصوصا بعضنا ماعندها ام تعلمها او اخت وتستحي تسال وبعدين هي مصورتها بالكيس ترا مو لابستها".

سارة الودعاني تستعرض الجناح الملكي في المشفى

ولم يكن ما سبق الأمر الوحيد الذي أثار غضب متابعيها، فقد استهجنوا فكرة تفاخرها بشان تواجدها بجناح ملكي في المشفى كشفت أن الطابق بأكمله مخصص لها وحدها من أجل الولادة.

وقالت الودعاني: "خلوني أوريكم الجناح اللي انا فيه هذا اسمه الجناح الملكي شوفوا الدور كامل بس لمريضة واحدة الدور كله الممرضين والأمن بس للغرفة اللي انا فيها، خلوني أوريكم الغرفة هذه الغرفة زي الجناح بهذا الشكل وهذه الإطلالة من الشرفة، هذا الجناح كامل لي وعندي مطبخ ومكان للضيوف كأنه فندق”.

