سارة الودعاني ترحب بمولودها الثالث.. وتطلق عليه هذا الاسم

رحبت مشهورة السوشال ميديا السعوديى سارة الودعاني بمولودها الثالث، مطلقةً عليه اسم "سليمان" على اسم والد زوجها (حماها).

سارة الودعاني تنجب طفلها الثالث

وشاركت الودعاني متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" الأخبار السعيدة، وكتبت في منشورها: "الحمد لله الذي رزقنا ثالث عطايانا سليمان بن عبدالوهاب".

وأضافت داعية: "اللهم انبته نباتا حسنًا واجعله من الصالحين".

على الجهة الأخرى، احتفل شقيق الودعاني، عبدالله الودعاني، بولادة شقيقته بالزعاريد، ونشر فيديو له عبر "سناب شات" معلقًا عليه: "خال للمرة الرابعة".

وتصدر اسم الودعاني موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وانهالت التبريكات والتهاني.

وكانت الودعاني قد أعلنت حملها بطفلها الثالث عبر مشاركة صورة لهما مستعرضةً تكور بطنها، وعلَّقت: "اللهم هون علي ما تبقى من حملي"، واستعرضت تحضيرات الحفل الذي أقامته احتفالًا له.