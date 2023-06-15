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سارة الودعاني ترحب بمولودها الثالث.. وتطلق عليه هذا الاسم

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 05:58
سارة الودعاني
سارة الودعاني

رحبت مشهورة السوشال ميديا السعوديى سارة الودعاني بمولودها الثالث، مطلقةً عليه اسم "سليمان" على اسم والد زوجها (حماها).

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سارة الودعاني تنجب طفلها الثالث

وشاركت الودعاني متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" الأخبار السعيدة، وكتبت في منشورها: "الحمد لله الذي رزقنا ثالث عطايانا سليمان بن عبدالوهاب".

وأضافت داعية: "اللهم انبته نباتا حسنًا واجعله من الصالحين".

سارة الودعاني

على الجهة الأخرى، احتفل شقيق الودعاني، عبدالله الودعاني، بولادة شقيقته بالزعاريد، ونشر فيديو له عبر "سناب شات" معلقًا عليه: "خال للمرة الرابعة".

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وتصدر اسم الودعاني موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وانهالت التبريكات والتهاني.

وكانت الودعاني قد أعلنت حملها بطفلها الثالث عبر مشاركة صورة لهما مستعرضةً تكور بطنها، وعلَّقت: "اللهم هون علي ما تبقى من حملي"، واستعرضت تحضيرات الحفل الذي أقامته احتفالًا له.

كلمات دالة:سارة الودعاني

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