سارة الودعاني تثير غضب متابعيها.. هل أجرت عمليات تجميل من أجل زوجها!

أثارت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني موجة من الجدل والانتقادات عقب خضوعها لعمليات تجميلية في أنفها وجفنيها وذقنها، لكن تعليقها الأخير كان بمثابة الضربة القاضية للمتابعين.

أجابت سارة الودعاني على متابعة سألتها إذا كان خضوعها لهذه العمليات من أجل زوجها أم لا، لتجيب: "وين المشكلة لو وحدة سوت شي عشان زوجها لو فعلا هي تفكر كذا، إذا يستاهل ويحب ويجنن وودها يوشفها كل يوم أجمل وأجمل وين المشكلة".

وبعد تصريحها هذا، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرها المغلوط حول المرأة، فكتبت إحداهن: "تسوي حرام عشان ترضي زوجها خير وششفيها ذي مايجوز ترضين انسان وتعصين ربي اللي خلقك".

وعلَّقت أخرى: "بكره تندم يا جميل سوي كل هذا بعد فترة راح تلقين زوجج عند وحده طبيعية ويقولج انتي صناعية ولا انتي كبير وانا شفت وحدة صغيرة خل ينفعج الالم لما يتركك".

وأضافت أخرى: "المشكلة أولا إنك اغضبتي ربك قال تعالى «ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ثانيا اللي مهو قابلك على طبيعتك ما حيقبلك بعد التجميل واذا كان لزوجك ليه تصورين لنا".

سارة الودعاني ترد على الانتقادات

وبعد موجة الانتقادات، خرجت سارة الودعاني للرد عبر سلسلة فيديوهات على "سناب شات"، وأكَّدت أن زوجها لم يطلب منها إجراء أي عملية تجميل كما تم تداوله، لكنها لا ترى مشكلة في ذلك، واستطردت قائلة أن زوجها رفض رفضَا قاطعًا قرارها لحين مقابلته الدكتور سامي الذي أقنعه بالفكرة.

وكشفت أن زوجها سيخضع لإجراء تجميلي باسم "تقطيع ندبات"، لإخفاء الندوب من على وجهه، وكتبت: "أبو سعد يسوي تقطيع ندبات مع الدكتور علي وربي صديقتي سوت جلية وحدة وصارت خيال بشرتها".

سارة الودعاني تكشف سبب إجرائها عمليات تجميل

وحينما سألتها إحدى المتابعات حول إذا ما كانت العملية لسبب طبي أو تجميلي، أجاب أنه لسبب تجميلي، وتابعت: "بس الدكتور يقول أنه عندك مشاكل طبية بالميلان وتضخم بالقرنية مدري نسيت وش قالي يعني عندي مشاكل الحمدالله حلها بعد الله".