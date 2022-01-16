سارة الودعاني تستعرض شكل أنفها الجديد.. "مرسوم رسم"!

أطلَّت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني على متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" لتكشف الستار عن شكلها الجديد بعد خضوعها لعدة عمليات تجميلية.

شاركت سارة الودعاني متابعيها مقطع فيديو مستعرضة نتائج عملية تجميل أنفها بعد إزالة اللاصقات، وأعربت عن دهشتها وسعادتها من النتائج المبهرة رغم الانتفاخ الحاصل، وقالت: "مرة حلو ما شاء الله من الآن عاجبني، اللهم لك الحمد، صدق واو كيف كذا مرسوم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وانتقدوا خضوع الودعاني لعملية تجميلية، فكتبت إحداهن: "كيف كذاااا مرسوووم... لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ياااااارب لطفك فينا... ولا تأخذنا بمافعل السفهاء منا... ابغى اعرف انتم مسلمين ولا بس كلمة بالهوية مكتوبة.... اقرئي سورة النساء لعل الله يهديكي وتعرفي ذنبك".

وعلَّقت أخرى: "كلنا ودنا نسوي اشياء كثير وهي محرمه مثل التجميل و الوشم ووو بس الدين فوق كل شي مااعرف متى الناس تصحى من حالتهم هاذي الله لايبلانا لا وليته شي زين كأنه خشم مولود مركب على وجهه استغفر الله".

وأضافت أخرى: "احس الخشم يحتاج براطم اكبر بعد وتعريض فك قبل خشمها مناسب وجههها ياليتها مالعبت بوجهها".

يذكر أن الودعاني خضعت لثلاث عمليات تجميليلة، واحدة أجرتها لجفونها على يدي الدكتور عادل السحيباني، وجملت أنفها وأزالت اللغلوغ بمساعدة البروفيسور سامي الحارثي.