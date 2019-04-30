سارة الودعاني تهاجم منظمي حفل شيرين في الرياض..والأسباب صادمة!

فتحت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني النار على الجهة التي كانت مسؤولة عن تنظيم حفل شيرين عبد الوهاب الأخير في الرياض، وأعربت عن استيائها الشديد وندمها بسبب أنها ابتاعت تذاكر الحفل لها ولأهلها وشعرت فيما بعد أنها ألقت بنقودها في عرض البحر.

وذكرت الودعاني في التفاصيل، الأسباب التي أشعلت فتيل الغضب والسخط في داخلها في حفل شيرين، وأولها أنها لم تحصل على مقاعد على الرغم أنها كانت تمتلك 15 تذكرة، واضطرت للانتظار لأكثر من ساعة ونصف للجلوس دون أي فائدة.

وأضافت أيضًا استغرابها الشديد من تصرفات رجال الأمن، وتساءلت إذا ما كان هناك أنظمة تضبط طريقة تعاملهم مع الجمهور، وذلك بعد أن قام أحدهم بدفعها من مكانها، مؤكدة أنها لا تتكلم بصفتها سارة الودعاني المشهورة، ولكن كفتاة سعودية لا يجوز أن تتعرض لمثل هكذا موقف.

وفي نهاية حديثها، وجهت سارة الودعاني رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلة: " أنا أحبك جدًا يا شيرين وكنت متخيلة أن الحفلة هتبقى حاجة جامدة وبحبك جدًا".

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب عقب انتهاء التحقيق معها من قبل نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لمصر، وتم إيقافها من الغناء لفترة من الزمن.

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