سعد الصغير يشكو من الحجر المنزلي مع زوجته :"أشعر أنني مذلول"!

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا، خرج الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير عن صمته، وعبّر عن مكنونات صدره خلال الفترة التي يقضيها الآن برفقة زوجته في الحجر المنزلي.

وقال سعد الصغير في تصريحات لموقع "فوشيا": "زوجتي كانت تطيع أوامري قبل الحجر المنزلي، ولكن منذ أن جلست في البيت وهي تراقب تحركاتي، أشعر أنني مذلول".

وأضاف: "في الأول كنت أقولها الأكل فين..ألاقيه قدامي، دلوقتي لما بسأل بتقولي قوم حط الأكل بنفسك وعاملة قايمة بأسعار المشروبات والمأكولات، العصير ب22 جنيه ويا ويلي لو بهدلت الدنيا بتقولي قوم روق مكانك".

واستكمل: "حظر التجول جاء فرصة للسيدات علشان ينتقموا من أزواجهم، مبقتش أشر غير عصير واحد بس في اليوم علشان ب22 جنيه، مش عايز أنفعها..وكل يوم تأكلنا بصارة، لو عاوز بطاطس أو لحمة يبقى أدفع".

وعن إجراءاته الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، رد قائلًا: "مش بعمل أي حاجة، سايبها على الله ولا مطهرات ولا كمامة، واحد قالهالي، إنت نازل من بطن أمك مكتوبلك كل حاجة، هتنزل فيلم إمتى هيجيلك كورونا ولا لأ، فكله على الله".

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