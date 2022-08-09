سعد الصغير يهاجم بوسي بعد وفاة والدها:(حسبي الله ونعم الوكيل!)

هاجم الفنان سعد الصغير المطربة بوسي بعد وفاة والدها محمد شعبان مساء أمس عن عمر يناهز 85 عاما.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج ArabWood ، عاتب سعد الصغير المطربة بوسي لعدم سؤالها عن والدها أو إعطائه أموالا بعد أن نالت شهرة واسعة مضيفا (إنت حرمتي أبوكي من الفرح في آخر أيامه، كان بيتمنى تسألي عليه بس وآخر كلمة قالها حسبي الله ونعم الوكيل).

وقال سعد الصغير : (زعلان من بوسي جدًا حتى لو أبوها جاحد كان ممشيها مبتاكلش، إحنا بنروح عزاء ناس مبنعرفهمش؛ تعتبر إنه بتاع أمن غلبان تروح تديله أي حاجة.. دي بتنزل من العربية وتدي بتاع الركنة 100 جنيه.. اعتبريه شغال معاكي في الفرقة.. الحنية محدش بيشتريها).

و اضاف: ( ناس كتير ليها فضل عليكي معزمتيهاش في فرحك إحنا بالنسبالها بيئة بعد ما وصلت وبقت في حتة تانية).

وتوفي محمد شعبان والد المطربة بوسي بعد معاناة مع المرض مساء أمس ولم تعلق الفنانة بوسي على خبر الوفاة حتى الآن. وكان والد بوسي قد وجه لها اعتذارا عما بدر منه من تصرفات وتصريحات أساءت لها، حسب تعبيرها.