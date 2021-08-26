سعد العنزي يرسل رسالة مبطنة لهند القحطاني.. هل هناك بوادر حب؟

أحدثت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل هند القحطاني موجة من البلبلة بعد الكشف عن قائمة الشخصيات التي تود الارتباط بهم، حيث تضمن القائمة ممثلين ومغنيين وشخصيات رياضية، إضافة إلى شخصيات مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت هند القحطاني قائمة بنجوم العرب الذين توَّد الارتباط بهم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إلَّا أنها قررت حذف القائمة بعد فترة من مشاركتها، وتضمنت التالي:

ا لممثل السوري تيم حسن

مشهور السناب شات عبدالرحمن المطيري

نجم السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي

المطرب الخليجي ماجد المهندس

متسابق الرالي يزيد الراجحي

وردَّ سعد العنزي، المشهور باسم "سمول كابتشينو" على مواقع التواصل الاجتماعي، على ترشيح اسمه في لائحة القحطاني بفيديو قصير شاركه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات". وأكَّد أن لا علاقة تجمعه بها لكن في حال تواصلت معه أو رشحته للارتباط سيكون لكل حادث حديث.

وأشار العنزي أنه يحترم ويقدر القحطاني لأفعالها الصحيحة أما بشأن ما تقدم عليه من تصرف خاطئ دعا بالهداية لها وللجميع.

هند القحطاني ومواصفات شريك أحلامها

شاركت هند القحطاني مواصفات فارس أحلامها والتي كانت غريبة للبعض وساخرة، وكان على رأسها العمر من "28 - 40" سنة إذ أن البعض صُدم بأنها ترغب الزواج من شاب في أواخر العشرين بسبب فرق العمر بينها وبينه خاصةً أنها أم لأطفال.

وتابعت القحطاني الحديث عن القائمة الخاصة بها وأضافت: "يحبني ويحب أولادي..حنون رومانسي...مقبول الشكل..مو داخل على طمع...يكون عازب لا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبه..أكون الوحيده بحياته...متعلم وله وظيفة".

هند القحطاني تطلب الحب

عبَّرت هند القحطاني عن رغبتها في الارتباط بعد استماعهالـ أغنية نانسي عجرم بعنوان "بدي حدا حبو"، ونشرت منشور جاء فيه: "والله العظيم من جد ابي أحب وأنحب"، من بعدها نشرت سلسلة من المنشورات، جاء فيها: "ترا أنا زي كل البشر فيه رجال مشاهير معجبة جدا فيهم لكن ما أتجرأ واصرح لانو احتمال هنالك نساء بحياتهم واحتمال يكون غير معجب فيا ولا انا ستايله وذوقه او ان شخصيتي ما تعجبه".

وتابعت: "لكن انا كيف اعرف انو هذا الرجل يحبني حب جنوني حب نقي بعيد عن المصالح..ايش رأيكم اذكر قائمة المشاهير العرب غير المرتبطين اللي انا معجبة فيهم عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم التعارف والحب والارتباط".ش