سعد لمجرد في جلسة تصوير مريبة.. هل أعلن دعمه للمثلية؟

أحدث الفنان المغربي سعد لمجرد حالة من الجدل وموجة من الغضب، بعد مشاركته سلسلة صور من أحدث جلسة خضع لها، اتهمه فيها متابعيه بالترويج للمثلية الجنسية.

سعد لمجرد يدعم المثلية

وظهر لمجرد في الصورة مرتدية تيشيرت أبيض بشيالات عريضة، نسَّقه مع قميص ملوَّن وبنطال باللون الأحمر الفاقع، فيما غطى عينيه بنظارة شمسية وارتدى قبعة رأس سوداء، في حين اتخذ وضعية استعراضية عبر إبراز عضلات صدره للخارج؛ ما دفع البعض لاستغراب حركته.

لكن ما زاد من حدة الهجوم هي إرفاق لمجرد منشوره بصورة لمزيج من الألوان، كتب عليها: "ابتسم، هناك ألوان".

كما أرفق لمجرد منشوره بتعليق، كتب فيه: "احتفل بالألوان في حياتك".

المتابعون يهاجمون سعد لمجرد

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من صور لمجرد، مُشيرين إلى أنه بهذا المنشور يعلن دعمه للمثلية الجنسية، لاسيما أن الصور تتزامن مع "شهر الفخر للمثليين"، الذي خصص كاملاً لاحتفالات مجتمع الميم ودعمه.

وكتب أحدهم مهاجمًا: "هادي هياا صفقة لي تمت براءة = دعم للمثلية و الألوان"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل درتي هاد بوسط مع هاد الشهر ديال هادوك الألوان واش احساب لك المغاربة مكلخين الله يهديكم و صافي".

وعلَّق آخر: "الالوان في اوربا والغرب ترمز للشدود وهي علم الشداين جنسيا وهم معروفين ب دا لهم ف لمن تنزل تعبير زي كدا ف الوقت الي الشداين ف اوربا جالسين يحتفلون هدا يعتبر تشجيع ووقفه معاهم بالذات الصوره الاولي الي كانك واحد منهم ممكن تحتفل ف الالوان ب طريقه تانيه وبوقت اخر".