قبلة تضع سلاف فواخرجي في موقف محرج مع أولادها!

وجدت الممثلة السورية سلاف فواخرجي نفسها في موقف محرج بسبب مشهد حميمي ظهر في صورة جمعتها بأبنائها.

وشاركت الممثلة السورية متابعيها بصورة برفقة أولادها حمزة وعلي، عبر حسابها بموقع إنستغرام، وذلك من العطلة التي تقضيها في إحدى الدول الأجنبية، ولم تكن تعلم ماذا في خلفية الصورة، حيث كان رجل وصديقته يقبلان بعضهما.

وتعرضت سلاف فواخرجي لموقف لا تحسد عليه بعدما أثار هذا الأمر العديد من التعليقات على الصورة بين ساخر ومستغرب لنشرها الصورة دون أن تلتفت لما في الخلفية.

في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، ويشاركها بطولته كل من حسين فهمى ونضال الشافعي وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسني صالح. علما بأن آخر أعمالها هو مسلسل "هوا أصفر" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وهو من تأليف كل من علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

هذا، ودعت سلاف فواخرجي لحملة تشجير لإعادة الطبيعة في سوريا، ونشرت سلاف البوستر الدعائي لحملة التشجير في المحافظات التي تضررت بفعل الحرائق الأخيرة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات الخضراء في لبنان.

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