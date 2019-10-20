"قدام مرايتها تدلع براحتها".. الكشف عن سادس أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير" (فيديو)

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن سادس أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر أن يطرحه كاملاً قريبًا، وحملت اسم الأغنية الجديدة "قدام مرايتها" ولاقت رواجًا واسعًا بعد لحظات من طرحها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات الأغنية التي هي من تأليف الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وتقول كلمات مطلع الأغنية: "قدام مرايتها.. عادي بتدلع براحتها.. بستناها وبستعجلها، تضحكلي وأبصلها.. تختار ألوانها،، تسأل عن رأيي في فستانها.. طب هختار إزاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها".

وتعد هذه الأغنية ثاني تعاون بين "الهضبة" والملحن عزيز الشافعي في هذا الألبوم، إذ تعاونا من قبل في أغنية "يوم تلات".

وكان عمرو دياب قد طرح حتى الآن 5 أغاني من ألبومه الجديد، هي "أنا غير، متغير، تحيرك، بحبه"، بالإضافة إلى أغنية "يوم تلات" التي أثارت كلماتها أيضًا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: