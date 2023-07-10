سعد لمجرد يشوق جمهوره لديو هندي- عربي.. وجينيفر وينجت بطلة الفيديو كليب

تعاون الفنان المغربي سعد لمجرد مع الفنانة الهندية شريا غوشال بديو غنائي بعنوان "قولي متى" GuliMata، ومن المقرر أن يطرح الفيديو الترويجي اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو عبر قناة Play Dmf في موقع "يوتيوب".

ديو غنائي يجمع سعد لمجرد وفنانة هندية

ويُشار إلى أن النجمة البوليوودية جينيفر وينجيت ستشارك في الفيديو المصوَّر للأغنية، إذ ظهرت في البوستر الدعائي الخاص بها.

وتوجَّه لمجرد عبر حسابه في "إنستغرام" للإعراب عن مدى سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "لقد سرقت الهند قلبي بكل الطرق، من جمالها المذهل إلى فرصة العمل مع بعض أفضل المنتجين والمخرجين. لم يكن الفريق بأكمله موهوبًا فحسب، بل كان أيضًا لطيفًا ومحترفًا بشكل لا يصدق".

كما شكر لمجرد السفير المغربي في الهند محمد المالكي، قائلًا: "شكراً جزيلاً للهند وتحية خاصة للسفير المغربي الرائع في الهند السيد. محمد المالكي على الترحيب الحار وكرم الضيافة الاستثنائي. لقد جعلت تجربتنا لا تُنسى حقًا".

فيديو يجمع سعد لمجرد وجينيفر وينجت

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو لجينيفر وينجت تعانق سعد لمجرد أمام شاطىء البحر، مرتديةً فستانًا أحمر اللون بفتحة صدر على شكل حرف V، بينما ارتدى الفنان طقم باللون النيلي أشبه ما يكون بساري هندي.

وأشير إلى أن لمجرد اختار ونجت لتصوير الفيديو كليب خاصته، حيث صوِّرت مشاهده في الهند.