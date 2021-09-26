سعودة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي وتعلق: "أرفض أن أكون ممثلة"

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان والشهيرة باسم "سعودة" اعتزالها الفن عبر حسابها الخاص في انستغرام، ونشرت الفنانة الكويتية منشور قالت من خلاله: "اعلن اعتزالي المجال كممثلة".

وبهذا الخصوص تحدثت سعودة عن سبب هذا القرار عبر فيديو قالت فيه: "سبب اعتزالي الحمدلله هو أنني قبلت في تربيه اساسيه تخصص إسلامي وهذا الذي اريده، وسوف اجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا اريد اي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة.. سوف اكون حاضرة معكم دائما وليس معني أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به وأشعر براحة كبيرة".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الفيديو بتعليقات متضاربة ما بين الداعم لها وما بين المشكك بالأمر وجاء في التعليقات: "صرت اي شي اشوفه بالسوشال ميديا ما اصدقه احتمال كبير تسوي كذا مجرد شو وتبي تصير تريند!

وفي تعليق آخر: "الف مبروك ربي يهدي الجميع خطوة جميلة بزمن كثر بي التعري والفساد"، وقالت متابعة أخرى: "الله يثبتها والله فرحت لها من قلبي عسى الله يوفقها".

سعاد سليمان من عائلة فنية

وتنتمي سعودة إلى عائلة فنية بامتياز فوالدتها الفنانة مي البلوشي، وخالتيها الفنانة مرام البلوشي والفنانة هند البلوشي وشقيقتها الفنانة شيماء، وكانت سعاد سليمان قد أعلنت عن ارتدائها الحجاب في شهر فبراير الماضي، ونشرت فيديو لها بالحجاب وعلقت: "أرغب في الإعلان لكم انني تحجبت رسمي، والحمدلله.

كما كشفت في وقت سابق عن تعرضها لأزمة صحية دون الكشف عن تفاصيلها وقالت: "" كنت مريضة وتعبانة وفي زيارة للطبيب لكن الآن أنا الحمدلله صارت حالتي أفضل

سعاد سليمان واخر اعمالها الفنية

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الكويتية سعودة كان مسلسل " محمد علي رود" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2020 وشارك في بطولته سعد الفرج، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل.

بدأت سعودة مشوارها في الفن عام 2013 من خلال تقديم برنامج "كاش مو بلاش" بمشاركة والدتها مي البلوشي، وتوجهت بعدها للتمثيل وشاركت في عدد من الأعمال